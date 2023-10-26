緬因州槍枝管控寬鬆 控槍派推動規範頻遭挫折

前任國會議員吉佛茲是槍案倖存者，她因頭部傷勢嚴重辭去議員職務，後成立槍枝安全倡議團體。(路透)

新聞周刊(Newsweek)26日報導，緬因州 槍枝管控州法在全美屬於最薄弱的幾州，槍枝安全倡議團體「吉佛茲」(Giffords)執行主任安柏勒(Peter Ambler)25日晚間槍擊案發生後在社群平台X發文，針對警方公布槍寫道：「我們應該憤怒，但我們不應感到意外。越來越常見的狀況是，這種影像就是槍枝產業的銷售利器。他們製造攻擊型步槍，散布陰謀論，利用暴力賺取利益。」

「吉佛茲」是槍枝暴力受害者、前任國會議員吉佛茲(Gabby Giffords)創立。「吉佛茲」每年公布各州槍枝法案評比，在最近一次評分報告裡，緬因州分數只有F，評語則是緬因州「缺乏基本的槍枝安全州法，讓居民面臨嚴重威脅」。

2015年，緬因州通過免照持槍法(permitless carry law)，州民可以在公共場合隱密攜帶上膛手槍，不必持有執照，也不必通過背景調查。持有步槍、獵槍、手槍都無須申請執照。

某些州對於可疑人物購買槍枝訂有警示機制「紅旗法」(red flag laws)，但緬因州則沒有類似州法。

以降低槍枝暴力為成立宗止的非黨派獨立組織「所有城鎮支持槍枝安全基金會」(Everytown for Gun Safety Support Fund)，將緬因州列為「缺乏重要槍枝管控法」的9州之一，緬因州槍枝州法的保護效果則在全美各州當中排名第25。

基金會指出，購槍時必須進行背警調查是槍枝管控法律的重要基礎，緬因州州法卻沒有如此規定。

華盛頓郵報26日報導，擁槍派人士在緬因州擁有龐大政治勢力，不管是共和黨 候選人或代表偏鄉選區的民主黨 候選人，都積極爭取全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)、緬因州打獵愛好者協會(Sportsman's Alliance of Maine)背書。

報導指出，主張槍枝管控的倡議人士在緬因州南部人口較密集地區推動立法，包括規定在槍枝展覽會場購槍必須接受背景調查，但最後都因為頻頻受挫而使得立法未能成功。