買方轉向新屋 建商降價求售 9月獨棟住宅銷量創新高

9月獨棟新建屋成交量達75萬9000戶，比8月增加12.3%，寫下2022年2月以來最高紀錄。(路透)

建商提供優惠，中間價位下跌，全美9月獨棟單戶住宅的銷量創下19個月以來新高，但逼近8%的房貸利率 可能遏制需求，房利美(Fannie Mae)首席經濟專家鄧肯(Doug Duncan)說，建商的樂觀度也在下降，今年底之前，成交量可能會下滑。

9月新屋成交量達75萬9000戶，比8月增加12.3%，寫下2022年2月以來最高紀錄。

由於成屋供給量有限，買方將眼光轉向新建屋，建商趁機提供各種優惠，出清存貨。商務部25日表示，9月成交的住宅房屋，大多數價位在15萬至50萬元之間。

達拉斯聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟專家亞當斯 說，建商向買家提供貸款 利率優惠，將需求面導向新屋市場，同時降低地板質材成本，讓買方負擔得起房價。

新屋只占美國房屋市場的一小部分。新屋銷售量以買賣雙方簽約日期為準，而非交屋日期，因此可以當作房屋市場的領先指標，每月變化很大。9月的成交量和去年同期比，增加了33.9%。

其中東北部新屋銷售量比8月大增22.5%，人口稠密的南部增加14.6%，西部增加7.5%，中西部增加4.7%。

上周出爐的資料顯示，9月成屋轉賣數量跌到13年來的低點，主要因為房貸利率高漲，影響屋主換房意願而惜售，首購族則不敢或不願進場。

9月獨棟家庭住宅開工和建築執照核發數量都有增加，不過建商信心迄10月已連續3個月下跌，為新屋市場麼蒙上一層陰影。

全國房屋建造商協會上周報告，10月約有三分之一建商把售價降低，這是10個月以來最高比率的降價求售，平均折扣為6%。

新屋交易平台NewHomesMate執行長諾喬斯基(Dan Hnatkovskyy)認為，建商這招很聰明，讓有心但無力購屋者心中重燃希望，帶動房市熱潮。