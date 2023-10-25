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零售商信用卡APR利率創新高 平均漲至28.93%

編譯陳韻涵／綜合25日電
「零售商信用卡」(retail credit card)利率創下新高，平均漲至28.93%，比去年同期漲了2.21個百分點。(美聯社)
「零售商信用卡」(retail credit card)利率創下新高，平均漲至28.93%，比去年同期漲了2.21個百分點。(美聯社)

偏好使用「零售商信用卡」(retail credit card)的消費者要注意了，這一類信用卡的利率創下新高，平均漲至28.93%，同比去年漲了2.21個百分點。

消費金融管理公司Bankrate年度零售信用卡調查顯示，零售信用卡的年利率(Annual Percentage Rate, APR)從去年的平均26.72%，漲到創新高的平均28.93%，也高於所有信用卡的APR平均21.19%。

Bankrate資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，APR成長恰逢聯準會持續升息，間接增加消費者的借貸成本，且讓信用卡公司更大膽提高利率。

Bankrate調查今年9月中旬，利用公開揭露的數據分析調查107張零售信用，其中包括「美國零售聯合會」(National Retail Federation)根據去年銷售額公告的100大零售業者。

零售信用卡由特定零售者個別提供，或與大銀行合作讓消費者刷卡；這類卡片提供優惠給準時繳費的消費者，但也會對繳不出卡費的用戶收取利息。

羅斯曼說：「若曾繳不出全額卡費，零售信用卡可能不是最佳首選。」

羅斯曼表示，若持卡人以28.93%的APR利率購買1000元的商品，且只付最低應繳金額，就會積欠715元，負債50個月。

紐約聯邦儲備銀行數據顯示，大多數美國人已負債累累，主因是應對通膨高漲的過程背負更多卡債；該數據也指出，美國人背負將近1兆元的卡債，目前信用卡負債總額逼近歷史新高，達9860億元，比去年多17%。

Bankrate民調顯示，16家零售信用卡的APR為32.24%，另有兩張聯名卡(myWalgreens與Ultamate Rewards萬事達卡)採分級機制，APR利率從23.24%到32.24%不等。

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