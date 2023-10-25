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澳洲總理倡與中對話 拜登：信任但要核實

記者張文馨／華盛頓即時報導
澳洲總理艾班尼斯（左）與美國總統拜登（右）。（美聯社）
澳洲總理艾班尼斯（左）與美國總統拜登（右）。（美聯社）

中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅26日將訪問華府，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）下周訪問北京，世界各國與中方的關係似乎都在回暖；艾班尼斯25日在白宮說，對話是正面的，有助降低緊張，美國總統拜登說，激烈競爭不等於衝突，對中方「信任但要核實」。

繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）之後，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和民主黨籍的加州州長紐森（Gavin Newsom）接力訪問北京；艾班尼斯25日訪問華府之後，預計在下周造訪上海與北京。

拜登25日在白宮接待艾班尼斯，會後記者會重點圍繞著中國。

拜登稱美中激烈競爭，艾班尼斯說，澳中存在戰略競爭，澳中關係是在可合作處合作，在分歧處有所堅持，推動澳洲的國家利益；艾班尼斯相信澳中對話符合全球全球利益，期待與中方展開建設性對話。

「這是好事，就像有不同的美國資深官員近期內與中方官員展開對話，對話總是好的。」艾班尼斯說，對話有助理解，降低緊張，大家都追求和平與安全的環境，也想要一個以法治為基礎的環境，希望在南海、東海和台海的國家主權或通行權是受到尊重的。

拜登則說，激烈競爭不是衝突，美國希望在國際規範的基礎上，與中國展開經濟和政治等各種競爭，但不是尋求衝突。

拜登說，他當面告訴中國國家主席習近平，澳英美三方安全夥伴（AUKUS）不是為了圍堵北京；以中菲船艦近日在南海仁愛礁（仁愛暗沙）的擦撞為例，拜登警告中國大陸不要攻擊菲律賓，否則會觸發美菲共同防禦條約。

此外，拜登提到台海與區域和平穩定的重要性。

媒體詢問拜登該怎麼與中國打交道，他說：「信任但要核實。」

信任但要核實（Trust but verify）是一句俄羅斯諺語，美國總統雷根1980年代與蘇聯共產黨總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）就核控議題談判時反覆引用這句話，後來也被用在美國對伊朗的核談判。

川普時代末期，其國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在尼克森圖書館發表對中政策演說時說，美中要持續對話，但中共不會自己改革，美國對中共會是「不信任且要核實」，這場演說被喻為新冷戰檄文。

拜登 北京 中共

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