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T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

編譯周芳苑／綜合25日電
行人經過紐約市布魯克林區的一家T-Mobile店。(路透)
行人經過紐約市布魯克林區的一家T-Mobile店。(路透)

全美第三大電信商T-Mobile表示，原打算迫使某些客戶改用較昂貴無線套餐方案的升級計畫，因為遭到反對而決定暫時喊卡。

T-Mobile日前為了升級計畫而展開人員培訓，培訓課程結束後，升級計畫的相關資料被張貼到社群網站Reddit 。

T-Mobile管理階層原本擬將一些舊方案顧客轉移到具有更多功能的新級別，除非顧客特別聯絡公司選擇不配合變更，否則，每支門號的費用將因此增加5到10元。

T-Mobile執行長西弗特(Mike Sievert)25日在第三季財報電話會議上指出，他們得到很多回反饋，意識到客戶不會喜歡某些為了研究開發而進行測試單元(test cell)。

這家電信業大廠原計畫上周開始通知客戶將變更服務；該公司發言人19日表示，該測試啟動後將影響少數客戶，顧客可聯繫公司選擇拒絕變更。

大量顧客負面反應促使T-Mobile多次推遲通知變更服務。西弗特上周隨後發送訊息給員工，表示該計畫尚未啟動，但在不久的將來將開始通知客戶。

T-Mobile行銷總裁卡茨(Mike Katz)表示，該公司將繼續嘗試新的價格策略，藉以簡化產品。另一通訊業者威瑞森(Verizon)今年稍早便減少無線數據計畫的選項，藉以減少混亂、重振業績。

今年稍早， T-Mobile因2020年收購史普林電話公司(Sprint)而與若干州和聯邦的協議陸續到期後，可較以前更自由調整無線計畫。 不過，該公司為爭取政府對其他事項的支持，並未像同業對手一般大幅漲價。

其他業者多半以提高舊計畫價格的方式說服客戶升級到其他新計畫。威瑞森日前表示，藉由提高費率、終止部分折扣等「有針對性的定價行動」，今年營收可望增加10億元。

T-Mobile 社群網站

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