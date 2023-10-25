美中趨熱絡 中國學者：慎防美國大選年有變

美國與中國近來互動漸趨熱絡，關係似見回暖。但中國學者多認為，拜登政府對中國的基本思路和態勢沒變，且明年是美國總統大選年，政治人物往往透過攻擊中國撈取政治資本，中國要做好心理及政策準備。（美聯社）

美國與中國近來互動漸趨熱絡，關係似見回暖。但中國學者多認為，拜登 政府對中國的基本思路和態勢沒變，且明年是美國總統大選 年，政治人物往往透過攻擊中國撈取政治資本，中國要做好心理及政策準備。

中國外交部長王毅將於26至28日訪問美國，被認為是為中國國家主席習近平 11月中旬赴美出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會與總統拜登（Joe Biden）的「拜習會」鋪路及前置作業之舉。

此前，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、加州州長紐森（Gavin Newsom）先後訪中；美中財政部副部長級官員24日舉行中美經濟工作組首次會議；美國國防部也證實將派員參加「北京香山論壇」；而習近平今天則在美中關係全國委員會年度宴會致賀信中提到，中國願與美國妥善管控分歧。上述都被認為是美中關係趨緩的跡象。

但中國外圍官媒環球時報今天報導，中國學者普遍認為，雖然中美互動出現了不同領域的快速恢復，但美國對中國遏制的態勢並沒有出現根本性改變。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明表示，美國近來一方面從自身利益出發表示願意溝通，加強某些領域與中國的合作；另一方面，美國對中國戰略競爭和打壓遏制的態勢卻沒有根本性變化。

他指出，儘管透過對話，中美關係可以維持基本穩定，但要想讓中美關係重回正常軌道，仍需美國「務實理性地」調整對中國的認知。

報導引述中國社科院美國問題專家呂祥稱，美國這種「兩面性」是其「一貫表現」。為了維持霸權，即使在最需要合作時，美國也會對中國製造各種摩擦。不過，中國始終沉著因應美國的「兩面伎倆」，而美方也了解中國的紅線在哪裡。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，最近一段時間，中美之間的頻繁接觸緩解了先前僵冷緊張的氛圍，但拜登政府對中國的基本思路和態勢並未改變。

吳心伯認為，明年是美國的總統大選年。每到大選年，「美國的政治會變得很瘋狂」，「一些政客」往往透過攻擊中國撈取政治資本，因此中方要做好心理和政策上的準備。