終於…眾院新議長 川普支持者強生首輪就當選

來自路易斯安納州的共和黨議員強生（中）當選眾議院議長。(Getty Images)

國會眾議院 議長懸缺超過20天後，來自路易斯安納州的共和黨 議員強生（Mike Johnson）在首輪表決即贏得多數當選議長。

有線電視新聞網（CNN）報導，強生是前總統川普的支持者，也在國會中力主推翻2020年總統選舉。

強生自2017年起擔任眾議員，但知名度並不高；強生在眾議院共和黨會議擔任副主席，類似副黨鞭的角色。

前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）因擺不平黨內極右翼而下台，掌握眾院 些微多數的共和黨卻一直協調不出能贏得全體同黨議員支持的議長候選人，導致議長選舉多次難產，人選也一換再換，強生已經是共和黨推出的第四位候選人。

直到強生25日在首輪投票以出席的220名共和黨議員票票入匭的優勢下，超越215票當選門檻，成為新任議長。

被問到是否擔心新議長又帶頭試圖推翻明年總統選舉結果，拜登總統25日在白宮玫瑰花園表示，「不會，因為他（強生）做不到」，拜登說自己從不擔心選舉結果會被推翻，拜登說，「我了解美國憲法。」

拜登事後透過聲明表示，無論議長是誰，他都會尋求合作，拜登說，他一直秉持這樣的原則來採取行動，落實在基礎建設、勝過中國、槍枝改革和照顧退伍軍人等重大跨黨派立法工作上。

拜登也說，期望新議長選出後，國會能迅速採取行動，解決補充預算的問題，推動美國在以色列與烏克蘭議題上的國家安全利益。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點