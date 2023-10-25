澳總理訪美討論中國、太平洋安全 拜登舉辦晚宴接待

24日，澳洲總理艾班尼斯在白宮和美國總統拜登見面。（美聯社）

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天抵達美國展開正式訪問，今天將和美國總統拜登 （Joe Biden）討論海上及網路安全防禦，以及協調他們的對中戰略。

綜合路透社與法新社報導，澳洲是美國在太平洋的重要盟友，艾班尼斯這次訪問正值中東危機四起之際。拜登原定利用5月出席七大工業國集團（G7）日本峰會之便造訪雪梨，但為了提早回到華府 進行債務上限協商而取消訪問行程。

這次訪問將達成一系列為遏止中國和與中國競爭的協議，同時美澳兩國也正分別試圖解凍與北京當局的關係。

根據美國官員說法，預計達成的協議包括啟動一項海底網路電纜計畫和海上碼頭基礎設施投資，旨在拉攏和惠及太平洋島國，因為未來在應對有關台灣或南海的衝突時，可能會需要這些國家的協助。

已是數十年共同防禦協議夥伴的華府和坎培拉當局還將宣布擴大與日本的安全合作。

隨著中東危機再次轉移華府對印度太平洋地區的注意力，既要加強對中國的威懾，又不能過分冒犯北京當局的平衡工作變得更加複雜。

美國眾議院領導權真空的情況也使批准一系列法案的工作變得複雜，拜登需要這些法案來履行他支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的承諾。AUKUS協議的內容包括向澳洲分享美英的核潛艦敏感科技。

與AUKUS有關的資金和批准仍需來自美國國會的支持，但在眾議院取得微弱多數的共和黨多次未能獲得足夠支持，選出新的眾議院議長。

經過一天的外交活動，並在著名的白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉辦聯合記者會後，80歲的拜登將在白宮草坪上為艾班尼斯舉辦晚宴。

這一天的盛況反映了華府對長期盟友澳洲的重視，澳洲是美國在亞太地區戰略的基石，以對抗北京當局日益獨斷的行動。

美國官員表示，在艾班尼斯來訪之前，拜登一直忙於處理中東和烏克蘭的兩場衝突，而他們兩人在這兩件事上的立場一致。

白宮因為擔心不合適而取消搖滾樂隊The B-52s在晚宴上的表演，凸顯兩名領導人必須討論的嚴峻情勢。

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）昨天告訴媒體記者：「許多人正處於悲傷和痛苦的時刻，我們決定對晚宴的娛樂部分做出調整。」