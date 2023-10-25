美國人口高齡化是包袱？德銀：對美股大有助益

美國老年人口愈來愈多，看來愈來愈成為國家的包袱，因為健保和退休金支出隨之大增，勞動力則日益衰減。不過，德意志銀行的最新研究報告則持相反觀點。(美聯社)

美國老年人口愈來愈多，看來愈來愈成為國家的包袱，因為健保和退休金 支出隨之大增，勞動力則日益衰減。不過，德意志銀行的最新研究報告則持相反觀點。

MarketWatch報導，德銀報告指出，美國民眾現在「工作歲數拉長，身體也比10年、20年、30年前同齡者更健康，那意味投資和消費型態也將依循不同的方向」，這可望協助美國避開財政「懸崖」。

這份報告的執筆者坦伯頓、柯塔加和柏茲雅科娃指出，愈來愈多美國民眾年屆退休之齡仍繼續工作，而且退休歲月隨著壽命延長而增加，意味投資報酬也必須升高。換言之，那表示必須持有更多的股票 、而非債券。他們提到，英國一項調查顯示，民眾年紀增長，持有的股票部位也隨之增加，持有的債券部位則終其一生大致不變。

德銀報告引用聯準會（Fed）數據說，在美國，70歲以上的人持有全美29.5%的公司股票和共同基金，比率高於1990年的21.7%。55至69歲的年齡層則持有45%，高於1990年的37.2%。

這群德銀分析師說，美國股市得天獨厚，因為新興市場中產階級富起來後，傾向買美股 圖個安全感。此外，估計在2030年以後，30至44歲者在全美人口占比可望高於西歐或中國，而「這群人對成長、創新和消費潛力至為關鍵」。

今年美國股市表現傲視全球，美股史坦普500指數年初迄今漲了11%。根據花旗集團的資料，美股目前本益比為19.8倍，既高於先進國家股市平均的17倍，也優於新興市場平均的12.9倍。