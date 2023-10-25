我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

美國人口高齡化是包袱？德銀：對美股大有助益

編譯湯淑君／綜合外電
美國老年人口愈來愈多，看來愈來愈成為國家的包袱，因為健保和退休金支出隨之大增，勞動力則日益衰減。不過，德意志銀行的最新研究報告則持相反觀點。(美聯社)
美國老年人口愈來愈多，看來愈來愈成為國家的包袱，因為健保和退休金支出隨之大增，勞動力則日益衰減。不過，德意志銀行的最新研究報告則持相反觀點。(美聯社)

美國老年人口愈來愈多，看來愈來愈成為國家的包袱，因為健保和退休金支出隨之大增，勞動力則日益衰減。不過，德意志銀行的最新研究報告則持相反觀點。

MarketWatch報導，德銀報告指出，美國民眾現在「工作歲數拉長，身體也比10年、20年、30年前同齡者更健康，那意味投資和消費型態也將依循不同的方向」，這可望協助美國避開財政「懸崖」。

這份報告的執筆者坦伯頓、柯塔加和柏茲雅科娃指出，愈來愈多美國民眾年屆退休之齡仍繼續工作，而且退休歲月隨著壽命延長而增加，意味投資報酬也必須升高。換言之，那表示必須持有更多的股票、而非債券。他們提到，英國一項調查顯示，民眾年紀增長，持有的股票部位也隨之增加，持有的債券部位則終其一生大致不變。

德銀報告引用聯準會（Fed）數據說，在美國，70歲以上的人持有全美29.5%的公司股票和共同基金，比率高於1990年的21.7%。55至69歲的年齡層則持有45%，高於1990年的37.2%。

這群德銀分析師說，美國股市得天獨厚，因為新興市場中產階級富起來後，傾向買美股圖個安全感。此外，估計在2030年以後，30至44歲者在全美人口占比可望高於西歐或中國，而「這群人對成長、創新和消費潛力至為關鍵」。

今年美國股市表現傲視全球，美股史坦普500指數年初迄今漲了11%。根據花旗集團的資料，美股目前本益比為19.8倍，既高於先進國家股市平均的17倍，也優於新興市場平均的12.9倍。

退休金 股票 美股

上一則

27歲女郎涉洗劫甜心老爹賭城保險箱5萬7000元被捕

下一則

澳總理訪美討論中國、太平洋安全 拜登舉辦晚宴接待

延伸閱讀

美股最錢線／別寄望財報季 但AI科技不錯

美股最錢線／別寄望財報季 但AI科技不錯
強勁財報提振 道指止連四跌

強勁財報提振 道指止連四跌
美債大空頭改口 殖利率回穩 道瓊早盤漲300點

美債大空頭改口 殖利率回穩 道瓊早盤漲300點
美股下跌 恐慌指數3月來新高

美股下跌 恐慌指數3月來新高

熱門新聞

杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

2023-10-23 12:03
劉憶佳(左)、張凱西(右)在德國天鵝堡被波林(中)推下深谷，其中劉憶佳不幸遇難。(本報檔案照片)

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

2023-10-26 16:14
馬斯克主張美國恢復和俄羅斯的正常關係。（路透）

警告第3次世界大戰危機 馬斯克：若中俄伊結盟 可贏過西方

2023-10-24 12:24
（Getty Images）

緬因州連環槍擊案：「全美最安全的州」恐怖一夜 已知22死

2023-10-25 23:37
華裔體操選手卡拉·埃克20日透過Instagram宣布，因不堪猶他大學體操教練的言語和情緒虐待，同時缺乏校方的支持，決定退學並離開該校體操隊。(路透)

「教練言語暴力讓我想自殺」華裔體操金牌從猶他大學退學

2023-10-22 21:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人