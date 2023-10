佛州開全美第1槍：親巴勒斯坦學生組織 各大學勒令解散

佛州下令各大學解散校園內的「巴勒斯坦正義學生團體」。圖為芝加哥聲援巴勒斯坦的遊行。(新華社)

佛羅里達州 的州立大學系統與州長德桑提斯合作,今天下令各大學解散校園內的「巴勒斯坦 正義學生團體」,成為全美第1個解散該團體的州。

路透報導,佛羅里達州立大學系統(State University System of Florida)表示,「巴勒斯坦正義學生團體」(Students for Justice in Palestine, SJP)各校分會必須解散。這是佛州 「打擊」提供恐怖分子危險支持的校園示威行動一環。

佛州州立大學系統總校長羅德里格斯(Ray Rodrigues)在給各大學管理階層的備忘錄中說:「鑑於巴勒斯坦正義學生團體對恐怖主義的支持,經諮詢州長德桑提斯(Ron DeSantis)後,該組織各校園分會必須解散。」

羅德里格斯表示,巴勒斯坦正義學生團體在至少兩所佛州大學內活躍。

根據社群網站Instagram顯示,傑克森維爾市的北佛羅里達大學(University of North Florida)和塔拉哈西(Tallahassee)的佛羅里達州立大學(Florida State University)有巴勒斯坦正義學生團體的分會。

自哈瑪斯(Hamas)10月7日襲擊以色列後,以色列對加薩走廊(Gaza Strip)展開報復攻擊以來,親以色列和親巴勒斯坦學生之間的緊張關係,已引發校園內的騷擾和攻擊事件。

投入角逐總統大選的德桑提斯,對巴勒斯坦的立場十分強硬。他提議切斷加薩走廊的水源和公用事業設施,直到哈瑪斯釋放他們在攻擊行動中挾持的人質為止。