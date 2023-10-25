佛州開全美第1槍：親巴勒斯坦學生組織 各大學勒令解散

佛州下令各大學解散校園內的「巴勒斯坦正義學生團體」。圖為芝加哥聲援巴勒斯坦的遊行。（新華社）

佛羅里達州 的州立大學系統與州長德桑提斯合作，今天下令各大學解散校園內的「巴勒斯坦 正義學生團體」，成為全美第1個解散該團體的州。

路透報導，佛羅里達州立大學系統（State University System of Florida）表示，「巴勒斯坦正義學生團體」（Students for Justice in Palestine, SJP）各校分會必須解散。這是佛州 「打擊」提供恐怖分子危險支持的校園示威行動一環。

佛州州立大學系統總校長羅德里格斯（Ray Rodrigues）在給各大學管理階層的備忘錄中說：「鑑於巴勒斯坦正義學生團體對恐怖主義的支持，經諮詢州長德桑提斯（Ron DeSantis）後，該組織各校園分會必須解散。」

羅德里格斯表示，巴勒斯坦正義學生團體在至少兩所佛州大學內活躍。

根據社群網站Instagram顯示，傑克森維爾市的北佛羅里達大學（University of North Florida）和塔拉哈西（Tallahassee）的佛羅里達州立大學（Florida State University）有巴勒斯坦正義學生團體的分會。

自哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以色列後，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復攻擊以來，親以色列和親巴勒斯坦學生之間的緊張關係，已引發校園內的騷擾和攻擊事件。

投入角逐總統大選的德桑提斯，對巴勒斯坦的立場十分強硬。他提議切斷加薩走廊的水源和公用事業設施，直到哈瑪斯釋放他們在攻擊行動中挾持的人質為止。