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賓大女生喝檸檬汁死亡 連鎖餐廳被控未告知這件事

記者顏伶如／即時報導
連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)
連鎖餐廳「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)。(美聯社)

有心臟病史的賓州大學(University of Pennsylvania)21歲女學生莎拉‧凱茲(Sarah Katz)，在不知情狀況下飲用連鎖餐廳潘娜拉麵包(Panera Bread)含咖啡因的大杯檸檬汁後死亡，家長23日向賓州法院提告，指控檸檬汁當中咖啡因含量竟超過能量飲料「紅牛」(Red Bull)與「魔爪」(Monster Energy)相加。

根據國家廣播公司(NBC)取得訴狀，凱茲家屬指控潘娜拉麵包的含咖啡因檸檬汁是「危險的能量飲料」，店家並未善盡告知消費者飲料內容為何的責任。

訴狀指出，沒有受到嚴格管控的飲料，沒有對於潛在危險後遺症加註警語，就連對於高血壓、心跳或腦部功能可能產生致命影響都沒有警告。潘娜拉麵包並未針對這起訴訟回應媒體採訪要求。

訴狀指出，凱茲5歲便被診斷患有第一型長QT期症侯群(long QT syndrome，LQTS)，醫師囑咐要避免能量飲料；凱茲曾為弱勢社區民眾開課教導心肺復甦術(CPR)，在兒童醫院擔任研究助理。

凱茲生前室友維多莉亞‧康洛伊(Victoria Rose Conroy)說，凱茲2022年9月10日在費城一家潘娜拉麵包分店購買含咖啡因檸檬汁，數小時後出現心搏停止(cardiac arrest，又稱心臟停止)而昏厥，緊急送醫仍回天乏術。

康洛伊說，凱茲對於自身健康狀況非常小心，懂得如何保持安全，若知道檸檬汁含有大量咖啡因，肯定不會去碰。

訴狀指出，凱茲購買的30盎司大杯檸檬汁含有390毫克咖啡因，比潘娜拉麵包店裡賣的任何一款深焙咖啡(dark roast coffee)咖啡因含量都高，還添加了瓜拿納(guarana，又稱巴西香可可)萃取，同樣也是對凱茲心臟造成刺激的成份。檸檬汁含糖量則有將近30茶匙。

咖啡 賓州 高血壓

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