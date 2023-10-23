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眾院議長懸缺已3周 亂象無解？共和黨多數席次恐難保

記者顏伶如／即時報導
眾院議長懸缺已三周。(新華社)
眾院議長懸缺已三周。(新華社)

眾院議長懸缺已三周無法解決，眾院共和黨團23日將召開會議商討推舉議長候選人。民主黨資深政治顧問薛克夫(Hank Sheinkopf)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，眾院亂象如果遲遲未解，共和黨下次選舉恐怕難保多數席次。

薛克夫分析，如果共和黨能順利選出新任議長，避開政府違約的關門危機，在國際社會爆發戰爭衝突之際恢復國防預算，「民主黨搶下眾院多數的機會便將因此降低」。

保守派共和黨佛州連噹眾議員蓋茨(Matt Gaetz)領軍的極少數共和黨員對前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)發動罷免，3日投票罷免案成立，創下美國國會史上首例。眾院共和黨團先後提名史卡利斯(Steve Scalise)、喬登(Jim Jordan)為議長候選人，但史卡利斯因票源不足主動退出，喬登三度全院表決都未達217票當選門檻而宣布退選。

薛克夫指出，政治立場與前總統川普一致的議長候選人，令某些共和黨眾議員覺得無法接受，因為川普目前官司纏身，這些國會議員選擇明哲保身，不願與川普的司法問題扯上關係。

薛克夫說，共和黨眾議員拒絕接受「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營的議長候選人，是共和黨脫離川普而邁向獨立的重要第一步，原因在於川普官司可能衍生各種負面影響，如果讓共和黨國會議員受到拖累，想要保持眾院多數席次的困難度便將提高。

眾議院共和黨團黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)、奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩(Kevin Hern)、佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)以及眾院共和黨會議(House Republican Conference)副主席、路易西安納州聯邦眾議員強生(Mike Johnson)，在目前表態爭取議長提名的9人當中呼聲較高。

共和黨 眾院 眾議員

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