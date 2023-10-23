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家長收入與兒女SAT分數成正比 高低差異很早就開始

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家長收入與兒女SAT分數成正比 高低差異很早就開始

記者顏伶如／即時報導
最新研究報告顯示，家長收入與兒女的學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)分數成正比，資源差異影響早在孩子參加標準化考試前許多年就開始。(Getty Images)
最新研究報告顯示，家長收入與兒女的學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)分數成正比，資源差異影響早在孩子參加標準化考試前許多年就開始。(Getty Images)

哈佛大學(Harvard University)非營利政策研究機構「洞悉機會」(Opportunity Insights)最新研究報告顯示，家長收入與兒女的學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)分數成正比，資源差異影響早在孩子參加標準化考試前許多年就開始。

統計顯示，出身收入排行榜最前端富有家庭的孩子，有三分之一SAT成績在1300分以上，中產階級家庭孩子SAT成績在1300分以上則不到5%。收入排行榜最尾端的低收入家庭，兒女SAT成績在1300分以上極少，低收入家庭孩子平均每5人僅有1人參加SAT考試。

「洞悉機會」研究人員將2011年、2013年、2015年學生的SAT與美國大學入學考試(American College Test，ACT)分數，跟家長在過去6年期間的聯邦所得稅申報紀錄進行比對，同時參考學生申請學校的錄取結果以及出席紀錄。統計結果顯示，來自富有家庭的孩子在頂級大學占比極高，原因除了獲得招生部門較多青睞，還有參加標準化考試時應考準備更加充分。

紐約時報報導，這項研究直指美國教育資援不均的核心問題：富有家庭與貧窮家庭的孩子，幼年時期接受教育的品質就有天壤之別；不只學校裡接受的教育，還有學校之外的教育，都因為家長能夠投資多少金錢而出現差別。隨著美國社會越來越朝向貧富兩極化發展，不同家庭出身的孩子學業成績產生鴻溝也逐漸擴大。

史丹福大學(Stanford University)教育研究所教授李爾登(Sean Reardon)指出，來自弱勢社區的孩子，從幼稚園開始學習進度就落後，「一般來說，我們的學校對於協助這些孩子做出補救，並沒有做得很好」。

報導指出，有錢家長較可能有時間、有管道參與學校事務，包括在教室擔任愛心義工、代表學校出面遊說以及幫忙學校發動募款等。

經濟學家兼數據科學家希格爾(Nate G. Hilger)指出，幼稚園至12年級(K-12)教育只占孩子時間的10%左右，其他90%的非上學期間，例如早期教育、課後時間、暑假、私人課外活動、輔導、家教、教練指導、諮商、健康管理等，都對機會不均等的結果帶來看不見的重要影響。

教育 SAT 低收入

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