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消費者金融保護局提案 民眾更換銀行將會更加便利

記者顏伶如／即時報導
消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)19日公布提案，將讓消費者更換銀行變得更加便利，並且保護民眾個資免於遭到誤用。（路透）
消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)19日公布提案，將讓消費者更換銀行變得更加便利，並且保護民眾個資免於遭到誤用。（路透）

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)19日公布提案，將讓消費者更換銀行變得更加便利，並且保護民眾個資免於遭到誤用。新規開放公眾評論之後，消費者金融保護局今秋稍晚將條款做出最後修正並拍板。

根據消費者金融保護局提出的「個人金融資料權利」(Personal Financial Data Rights)規定草案，金融機構不得儲存消費者個資，金融機構必須在消費者指示下，把個人信用卡、支票帳戶、預付卡、數位錢包等資料分享給第三方機構，例如新開戶銀行。

「個人金融資料權利」規定公眾評論到今年12月29日截止。

雅虎金融新聞(Yahoo Finance)分析，新規將讓消費者更加方便與目前銀行終止關係，將個人資料轉到新開戶的金融機構。新規禁止銀行接收與個資誤用、不當謀利有關的金融訊息。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)發表聲明指出，建立正確的消費者保護機制，將讓銀行系統朝向公開化、去中心化(decentralized)的方向發展，促進市場競爭、改善金融商品與服務的品質，並且減少巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)亂象。

邱普拉說，通過這項提案，消費者將掌握更多權力，可以告別不良服務，選擇提供最佳產品與最優惠價格的金融機構。

消費者金融保護局今年2月提案對信用卡大手筆收取滯納金(late fees)的狀況訂定限制。目前信用卡公司對於每一次帳單遲交收取最多41元滯納金，美國消費者每年累計付出120億元信用卡滯納金。

消費者金融保護局提案如果通過，滯納金將價至8元，刪除年度通膨調整自動收費，同時禁止滯納金總額超出信用卡應繳最低還款額(minimum payment)的25%。

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