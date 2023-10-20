我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

亞航CEO裸上身按摩開會 社群上傳照片遭撻伐

NOAA預測 今冬美國北部溫暖乾燥 南部潮濕涼爽

特派員黃惠玲／即時報導
芝城上個冬季氣候溫暖且降雪少，導致該市儲備作為融化道路積雪的鹽巴用量不到往年的三分之一。(芝加哥街道和衛生局臉書)
芝城上個冬季氣候溫暖且降雪少，導致該市儲備作為融化道路積雪的鹽巴用量不到往年的三分之一。(芝加哥街道和衛生局臉書)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)19日發布今年冬天的氣象展望報告指出，聖嬰現象(El Niño)今冬將非常強烈，預計是2015-2016年間「聖嬰」造成美國本土最溫暖冬天以來的最顯著水平，而受此影響，南方將更潮濕涼爽，而包括芝加哥在內的北方則會變得更乾燥溫暖。

根據NOAA的預測報告，雖然美國部分地區的冬季會更加溫暖或潮濕，但愛雪的人們不用擔心，因為預報員表示，聖嬰現象是熱帶太平洋的一種自然海洋與天氣模式，它也意味著一些非典型下雪地區的降雪機率增大，並可能在東北部引發更強的暴風雪。

雖然不會有兩個聖嬰現象的冬天完全相同，但可以預測到今冬南方將更潮濕、更涼爽，而北方則會變得更乾燥、更溫暖。根據國家海洋暨大氣管理局的氣候展望報告，美國北部大部分地區的氣溫可能都會高於水平。其中西北部、五大湖區以及東北部的部分地區，出現高於平均氣溫的可能性最大。

由於西北部部分地區去年冬季的氣溫平均低於往年，今冬的溫暖天氣，將使這些地區感受到巨大變化。至於五大湖與東北部地區來說，今年又將迎來一個溫暖冬天。根據NOAA的數據，這兩個地區去年的冬天都打破了有紀錄以來的高溫。

當預報人員預測整個冬季氣溫將高於平均水平時，並不意味著天氣不再寒冷，而是指寒冷天氣可能會減少，持續時間也會縮短。

美國海洋暨大氣管理局稱，除了科羅拉多州、新墨西哥州、堪薩斯州、德州的部分地區預計氣溫接近正常水平外，而美國其他地區的氣溫變化沒有出現強烈信號。美國南半部大部分地區的氣溫，今冬接近正常值、高於正常值或低於正常值的機率相同。

至於降水方面，預測指出美國南部大片地區，今冬的降水量預計高於平均水平，降水包括雨、雪或冰雪。這對正面臨乾旱問題的德州、路易斯安納州、密西西比州來說，更多的降水無疑是個好消息。此外，大西洋中部與新英格蘭最南部地帶，今冬降水量也可能比往年多。

通常在聖嬰現象的冬季，東北部大部分地區的降雪比正常情況少，無論是紐約上州奧伯尼(Albany)、紐約市等內陸城市，或波士頓這樣的沿海城市都是如此，但今年冬天，這些地區出現接近正常、高於正常或低於正常降水的機率相同。

德州 降雪 暖冬

上一則

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

下一則

拜登稱普亭是「暴君」 克宮：對此無法接受

延伸閱讀

Fed觀察家：鮑爾談話 似乎在無意間默許美債殖利率續漲

Fed觀察家：鮑爾談話 似乎在無意間默許美債殖利率續漲
布蘭特原油四連漲 漲逾93美元 美恐有捲入中東戰局之虞

布蘭特原油四連漲 漲逾93美元 美恐有捲入中東戰局之虞
美國士兵越邊境闖入北韓 返美後遭控8大罪「包括逃兵罪」

美國士兵越邊境闖入北韓 返美後遭控8大罪「包括逃兵罪」
中國怎麼突破美國管制網？日經披露美管制5漏洞、中規避3手段

中國怎麼突破美國管制網？日經披露美管制5漏洞、中規避3手段

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
聯準會18日公布的報告顯示，全美2020至2022年間家庭財富大增，增幅創30多年紀錄。（美聯社）

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2023-10-18 20:33
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42
紐約哥倫比亞大學學生12日參加在校區舉行的支持巴勒斯坦集會。（Getty Images）

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

2023-10-18 05:11

超人氣

更多 >
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜

為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜
數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票

數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票
ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生