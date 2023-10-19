遭控企圖推翻喬州選舉結果 前川普競選律師鮑威爾認罪

川普競選團隊前任律師席妮．鮑威爾認罪。(美聯社)

前總統川普 企圖推翻2020年喬治亞州 敗選結果而遭大陪審團起訴，同列被告的川普競選團隊前任律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)19日認罪，換取判處緩刑5年、罰款6000元，以及寫信跟喬州 及喬州居民道歉。68歲的鮑威爾是這起犯罪案件中第二名認罪的被告。

美聯社分析，鮑威爾認罪堪稱案情大逆轉，因為她推動選舉陰謀論比其他被告都更賣力，在沒有證據的情況下，依然聲稱川普勝選結果遭竊。

除了川普之外，包括鮑威爾在內的18名共謀，遭控違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。

18名被告之一、喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)9月底已經認罪，獲判緩刑5年、罰款5000元。根據認罪協議，哈爾將轉為檢方證人，出庭作證指控其他被告犯行。

美聯社報導，法院原訂20日展開陪審團遴選，鮑威爾則提早在19日針對蓄意干預選舉的6項輕罪罪名認罪。

根據認罪協議，鮑威爾獲判緩刑5年、罰款6000元，必須寫信跟喬州及喬州居民道歉，未來將出庭指控其他被告的犯行。

鮑威爾與另一名被告、川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)先前都曾要求法院速審速決，兩人都排訂23日出庭應訊。

鮑威爾認罪之後，切斯布羅將獨自出庭，但美聯社報導，喬州檢方先前表示，考慮與切斯布羅展開認罪協商。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點