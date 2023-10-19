眾院共和黨同僚巴克：喬登第3輪表決將再流失3、4票

喬登(中)在第三輪投票恐再失票數。(新華社)

眾院 議長選舉19日將舉行第三輪投票 ，獲共和黨 提名的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)前兩輪表決分別獲得200票及199票，均未到達217票過關門檻。兩次都投反對票的共和黨科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)說，喬登還會繼續「票數失血」(bleed votes)，第三輪投票估計票數將再減少三票至四票。

巴克接受哥倫比亞廣播公司(CBS)白宮記者賈瑞特(Major Garrett)主持的播客節目「The Takeout」專訪時說，喬登尋求成為新任議長，但每一次全院表決都會繼續「票數失血」，共和黨應該考慮另覓人選擔任臨時議長才能打破僵局，讓眾院議程恢復進行，以便通過援助以色列、烏克蘭的法案，並且維持政府運作。

對於第三輪投票的預測，巴克表示，喬登得票數可能比第二輪表決還少三票至四票，「甚至更多」。

巴克說，第一輪投票有20張反對票，第二輪增加到22張，「接下來這次投票，我覺得反對票將有25票或26票」。他說，某些共和黨員面對來自草根勢力倡議人士龐大施壓而屈服，但另一群人不僅堅決抵抗外部壓力，還因此抱定決心要反對到底，不管面對喬登或各種強硬手段都不低頭。

巴克指出，這些堅決反對喬登的同志當中，有些人在面對勸說時直接嗆聲「滾開」，或者坦白告知「你希望我投票支持的那個人，我將投下反對票，因為目前發生的一切，讓我覺得被冒犯了」。

喬登是獲得前總統川普背書的共和黨極右派，巴克表示，某些同僚連續兩次投票支持喬登之後，立場可能開始動搖，覺得如果繼續力挺喬登，自己可能面臨政治風險。他說：「越來越多共和黨員將覺得，前面兩次已經幫忙投了同意票，如今我們可以翻篇了，該另外找人來當議長。」

巴克分析，共和黨內部分歧導致眾院亂象，給外界留下不好觀感，但以目前情勢看來，議長人選難產的棘手問題並無明確的解套辦法。

不過，巴克指出，可能出現的兩種結果是：喬登與史卡利斯(Steve Scalise)達成「權力分享」(power-sharing)的某種協議，讓史卡利斯出任議長，喬登則為多數黨領袖；或者由臨時議長麥亨利(Patrick McHenry)暫時出任議長，

影片來源：世界新聞網 一洲焦點