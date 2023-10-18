保費高於貸款…房屋保險5年增2倍 佛州人賣房遷離

佛羅里達州急遽飆漲的房屋保險 費正使該州迅速發展的房屋市場陷入停滯，根據房地產公司Redfin的數據，自2019年以來，佛州 的房價飆升60%以上，房屋仲介表示，雖然利率上升與房價大幅上漲是影響最大的因素，但保險費用上漲也開始產生影響；在保險費高到難以負擔的情況下，許多屋主選擇售屋遷離。

各地的房屋保險費用都在上漲，但佛州上漲的速度尤其快，該州的保險費在過去五年增加兩倍，保險公司NSI Insurance Group執行長賽凱利(Oscar Seikaly)指出，部分保費比去年增加約九倍；賽凱利經手的價值數百萬元豪宅的保險費一年都超過60萬元；他說，「當房子價值為100萬或不到100萬元時，保險費就會高於抵押貸款 」。

極端天氣事件、更高的重建成本、訴訟增加等因素使佛州的保險業面臨危機，多家保險公司已經完全撤出佛州。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年簽署一項旨在減少部分訴訟並降低保險成本的法案，但許多業者表示仍不足夠。

保險費暴漲導致許多屋主放棄投保，甚至索性遷離；部分沒有背負抵押貸款的房主放棄所有保險，有些則放棄上漲最快的風災保險；新房的保費漲幅通常較小。

佛朗明哥公園(Flamingo Park)保費上漲尤其明顯，過去一年中，當地歷史悠久的老房子與不斷膨脹的房產價值導致許多房主的保險費增加一倍。

儘管西棕櫚灘(West Palm Beach)社區坐落於沿海山脊上，大部分的房屋遠高於海平面，不在洪水區內，但風災保險的保險費仍在飆升。

抵押貸款放貸方通常會要求借款人為房屋投保，但在佛朗明哥公園社區，十幾位已還清抵押貸款的屋主表示今年已放棄部分保險，因為他們無法再負擔或難以消化如此高額的保險費。

沒有保險等同於冒險，尤其是在強烈熱帶風暴與颶風頻繁侵襲的佛州，如果房屋因天氣因素被摧毀，屋主不僅要承擔房屋損失，還要承擔屋內所有物品的損失，以及清除殘骸的相關費用。即使如此，仍有許多屋主仍選擇放棄颶風保險，在保險費過高的情況下，許多屋主最終選擇出售房屋。