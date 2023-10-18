我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深夜旅館房門響 女開門中彈 華人目擊嚇壞

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

保費高於貸款…房屋保險5年增2倍 佛州人賣房遷離

編譯徐薏茹／綜合18日電

佛羅里達州急遽飆漲的房屋保險費正使該州迅速發展的房屋市場陷入停滯，根據房地產公司Redfin的數據，自2019年以來，佛州的房價飆升60%以上，房屋仲介表示，雖然利率上升與房價大幅上漲是影響最大的因素，但保險費用上漲也開始產生影響；在保險費高到難以負擔的情況下，許多屋主選擇售屋遷離。

各地的房屋保險費用都在上漲，但佛州上漲的速度尤其快，該州的保險費在過去五年增加兩倍，保險公司NSI Insurance Group執行長賽凱利(Oscar Seikaly)指出，部分保費比去年增加約九倍；賽凱利經手的價值數百萬元豪宅的保險費一年都超過60萬元；他說，「當房子價值為100萬或不到100萬元時，保險費就會高於抵押貸款」。

極端天氣事件、更高的重建成本、訴訟增加等因素使佛州的保險業面臨危機，多家保險公司已經完全撤出佛州。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年簽署一項旨在減少部分訴訟並降低保險成本的法案，但許多業者表示仍不足夠。

保險費暴漲導致許多屋主放棄投保，甚至索性遷離；部分沒有背負抵押貸款的房主放棄所有保險，有些則放棄上漲最快的風災保險；新房的保費漲幅通常較小。

佛朗明哥公園(Flamingo Park)保費上漲尤其明顯，過去一年中，當地歷史悠久的老房子與不斷膨脹的房產價值導致許多房主的保險費增加一倍。

儘管西棕櫚灘(West Palm Beach)社區坐落於沿海山脊上，大部分的房屋遠高於海平面，不在洪水區內，但風災保險的保險費仍在飆升。

抵押貸款放貸方通常會要求借款人為房屋投保，但在佛朗明哥公園社區，十幾位已還清抵押貸款的屋主表示今年已放棄部分保險，因為他們無法再負擔或難以消化如此高額的保險費。

沒有保險等同於冒險，尤其是在強烈熱帶風暴與颶風頻繁侵襲的佛州，如果房屋因天氣因素被摧毀，屋主不僅要承擔房屋損失，還要承擔屋內所有物品的損失，以及清除殘骸的相關費用。即使如此，仍有許多屋主仍選擇放棄颶風保險，在保險費過高的情況下，許多屋主最終選擇出售房屋。

保險 佛州 貸款

上一則

稱記者「來自共產中國」拒答問題 內州州長引反彈

延伸閱讀

賣大容量彈匣到新州 佛州槍商判罰15萬

賣大容量彈匣到新州 佛州槍商判罰15萬
CNN：雇主提供醫保變貴 家庭方案保費年約2萬4000元

CNN：雇主提供醫保變貴 家庭方案保費年約2萬4000元
MLB／費城人球迷不夠吵？響尾蛇投手吞敗後說話了

MLB／費城人球迷不夠吵？響尾蛇投手吞敗後說話了
體操奧運金牌選手雷頓感染肺炎 正與死神搏鬥

體操奧運金牌選手雷頓感染肺炎 正與死神搏鬥

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除

以色列官方帳號發影片稱炸醫院火箭來自加薩 遭抓包後刪除
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332