稱記者「來自共產中國」拒答問題 內州州長引反彈

內布拉斯加州共和黨籍州長皮倫指稱一名撰寫關於他報導的華裔記者「來自共產中國」，引起媒體和華裔社團的反彈。(美聯社)

內布拉斯加州 共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)9月接受廣播電台訪問，在被問到當地媒體一篇有關他家農場硝酸鹽含量很高的新聞時，皮倫答稱，撰寫那篇新聞的華裔 記者「來自共產中國」，所以他「沒有讀、也不會去讀」。此一說法已引起反彈。

包括文章作者徐艷琪(Yanqi Xu，音譯)、她所屬的獨立媒體弗拉特沃德自由新聞報(Flatwater Free Press)以及亞裔 美國記者協會(Asian American Journalists Association)，都站出來抨擊皮倫發表的偏見評論，不符美國民主和新聞自由。

皮倫在奧馬哈(Omaha)廣播電台KFAB要求他回應徐艷琪的報導時表示，「第一，我沒讀過；我也不會去讀。第二，你看看作者就明白了。作者來自共產中國。你還需要多知道什麼呢？」

撰寫該報導的記者徐艷琪為中國移民，現年27歲。創辦弗拉特沃特自由新聞社的內布拉斯加州新聞信託基金會執行總監韋恩(Matt Wynn)指出，徐艷琪於2017來美，已在該媒體工作兩年。韋恩表示，「這是第一次有人因她的出身而排斥她。州長透過廣播說出這種話，身為雇主，我很憤怒；身為民主和新聞自由信徒，我很難過；身為內布拉斯加人，我也很尷尬。」

徐艷琪告訴國家廣播公司(NBC)，皮倫的話讓她深感震驚，「我仍需要時間來消化這些評論，但我絕對可以看到其中的偏見」。她說，皮倫的話顯示他「將華裔排除在外」。

亞裔美國記者協會18日也發表聲明說：「亞裔美國記者協會力挺弗拉特沃特自由報記者徐艷琪，她是一些言論的目標，這些言論試圖因她的原籍國而否定她的報導。徐艷琪的調查記者工作不該因她的國籍而受到批判。」