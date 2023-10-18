我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛、哥大學生團體挺巴 3領袖被律師事務所取消錄用

雇主提供醫保變貴 家庭方案保費年約2萬4000元

美籍狙擊手為IS效勞 法院判無期徒刑

中央社紐約17日綜合外電報導
在審判的過程中，現為46歲的阿塞諾夫（Ruslan Maratovich Asainov）依舊表示支持伊斯蘭國。路透
在審判的過程中，現為46歲的阿塞諾夫（Ruslan Maratovich Asainov）依舊表示支持伊斯蘭國。路透

紐約法官今天判處一名為激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）效勞的美籍狙擊手無期徒刑。

法新社報導，布魯克林聯邦法院法官格勞菲斯（Nicholas Garaufis）同時也對該名叫做阿塞諾夫（Ruslan Maratovich Asainov）的男子作出其他3項判刑，針對他向伊斯蘭國提供物資支持導致他人喪生、密謀給予物資支援、妨礙司法，一共再處100年徒刑。

在審判的過程中，現為46歲的阿塞諾夫依舊表示支持伊斯蘭國。美國當局已認定伊斯蘭國是「外國恐怖組織」。

聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）表示：「在伊斯蘭國進行殘忍與殘暴行徑時，被告將他一生奉獻給該恐怖組織，並在敘利亞成為伊斯蘭國的狙擊手，還訓練許多其他伊斯蘭國成員開槍殺人。」

皮斯補充說：「被告至今仍不思悔改，忠於那種可憎的理想。」

原本來自哈薩克的阿塞諾夫2013年離開紐約的家前往敘利亞。他在當地加入伊斯蘭國戰士行列，直到2019年遭「敘利亞民主力量」（SDF）逮捕。

敘利亞民主力量是一個敘利亞內戰軍事同盟，由庫德族主導，曾與美國並肩作戰打擊伊斯蘭國，目前仍獲得美國的支持。

阿塞諾夫在敘利亞期間仍與美國的熟人保持聯繫，包括傳送訊息以及他在戰場上的照片。

根據法院文件記載，阿塞諾夫在2015年傳送的其中一則訊息寫道：「我們是全世界有史以來最凶惡的恐怖組織。」

哈薩克 布魯克林

上一則

CNN：雇主提供醫保變貴 家庭方案保費年約2萬4000元

下一則

一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路

延伸閱讀

以哈衝突／美軍司令突訪以色列 確保自衛資源到位

以哈衝突／美軍司令突訪以色列 確保自衛資源到位
解放軍機「危險挑釁」兩機相距僅數十英尺 五角大廈曝影片

解放軍機「危險挑釁」兩機相距僅數十英尺 五角大廈曝影片
一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路

一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路
盧建旺、陳金平過堂 不認罪

盧建旺、陳金平過堂 不認罪

熱門新聞

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕，但得到了Google軟體工程師的職位。（取自ABC7 News Youtube）

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

2023-10-13 14:54
前密西根大學國際公共關係專員蘇德冰，驚傳在厄瓜多爾遇險身亡。(家人提供)

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

2023-10-11 09:46
杜維拉在TikTok上分享她申請大學時的烏龍事件。（取自TikTok／dankgiao）

明明申請邁阿密大學… 錄取後卻發現學校在俄亥俄州

2023-10-16 14:40
行動電信服務供應商T-Mobile。(美聯社)

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

2023-10-17 18:22
加州一名幸運兒11日晚獨得「勁球」(Powerball)彩券17億3000萬元頭彩獎金。(美聯社)

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

2023-10-12 01:00
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

2023-10-17 12:42

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了