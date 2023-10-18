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一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路

編譯季晶晶／綜合外電
美國更新晶片出口禁令，堵住中國購買更多AI晶片的路。圖為輝達HGX H100模組。（美聯社）
美國更新晶片出口禁令，堵住中國購買更多AI晶片的路。圖為輝達HGX H100模組。（美聯社）

美國總統拜登的政府二宣布，全面更新對中國和其他國家輸出先進AI晶片的限制措施。這是為了阻止對岸取得開發大型語言模型等AI技術所需要的尖端晶片。美國官員表示，那些AI技術能用在軍事用途，對國家安全構成威脅。以下是拜登政府收緊規定的細節。

更多晶片納管

原始禁令限制運算能力和與其他晶片通訊速度都超過規範的晶片。輝達的因應之道是，為中國市場開發出略低通訊限制、但對AI仍能發揮作用的晶片。

周二，美國官員表示，他們單單關注運算能力，這有將更廣泛晶片納入管制的效果，包括輝達近期為中國開發的晶片。新規定還要求晶片公司，在銷售規格略低於限制標準的晶片時要通知美國當局，以便官員能追蹤這些晶片是否被大量用於AI工作。

堵小晶片漏洞

美國監管機構設法解決「小晶片」（CHIPLET）技術帶來的問題，不同功能的小晶片透過封裝堆疊能打造成為具有較強大功能的晶片。分析師擔心，中企利用此類技術來獲取符合法律限制的小晶片，隨後祕密組裝成違反限制的系統晶片。

新限制增加「性能密度」限制，旨在防止上述變通辦法出現。

拉黑輝達中國挑戰者

晶片業觀察家認為，如果美國AI晶片被禁止輸出中國，中企將尋求填補市場空白。

周二，美國官員將兩家中國新創公司壁仞和摩爾線程列入貿易黑名單。它們都由以前輝達在中國的員工創辦，被認為最有可能為中國生產輝達晶片的國產替代品。列入黑名單後恐有礙這兩家新創公司的發展，它們將不再能委託台積電或其他使用美國設備的晶圓廠製造晶片。

要求注意危險訊號

美國表示，任何有500億或更多電晶體的晶片都閃現「危險訊號」，出口商決定要出貨給中國之前應先考慮是否要申請許可。該門檻將涵蓋幾乎所有先進AI晶片，旨在幫助晶圓廠發現規避限制的行為。

擴大管制範圍

從中國和澳門向美國實施武器禁運的所有22國出口先進晶片，美國官員擴大了對於出口許可的要求。官員還延展管控，將最終母公司總部位於這些國家的所有公司全部納入，以防離岸子公司購買被禁晶片。

晶片 AI 輝達

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