各界憂拜登訪以危險 專家：空軍一號是地表最安全飛機

美國總統拜登18日將親赴以色列。（美聯社）

美國總統拜登 （ Joe Biden）18日訪問以色列 前夕，加薩 走廊一家醫院遇襲，死傷慘重，再次映證拜登此行風險極大。外界認為，在戰時訪問以色列，對年事已高的拜登而言，存在人身安全風險，但專家指出他將受到嚴密保護。

拜登18日將旋風式訪問以色列以表支持，隨後原定前往約旦，與約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，舉行四方峰會，討論加薩人道危機，但空襲發生後，阿巴斯決定取消與拜登在約旦的會面，四方峰會隨即告吹。

華盛頓郵報報導，一名白宮官員表示，拜登期待很快再與這些領袖進行面對面磋商，並同意在未來幾天與他們保持定期與直接接觸。

針對外界擔心拜登前往中東地區恐面臨人身安全問題。一些安全專家表示，儘管該地區局勢混亂，但拜登面臨的人身風險相對較小，稱拜登是全球最受保護的人之一，空軍一號配備先進防空系統，可以阻止來襲的火箭和飛彈。

中東研究所高階研究員兼國防與安全計畫主任薩博（Bilal Saab）指出，「也許地球上最安全的飛機就是空軍一號。空軍一號完全有能力應對加薩境內任何類型的飛彈或火箭。」

儘管如此，總統直接前往敵對行動加劇的地區相當罕見，預計幾天內以色列就會加薩進行地面進攻，外界憂心激進組織真主黨可能會加入戰局。

新美國安全中心中東安全項目高階研究員兼主任洛德（Jonathan Lord）表示，「處於敵對行動活耀地區，他們必須非常仔細地審視以色列現在面臨的威脅，了解總統將親赴現場。所以他們肯定會考量以色列的防空能力並保護總統免受哈瑪斯火箭的襲擊。」

此外，專家也表示，自從以巴衝突以來，美國務卿布林肯和國防部長奧斯丁都曾到訪以色列，這為拜登能安全前往以國提供更多保證。