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喬登國會待16年未推任何法案 協調2黨經驗恐不足

記者顏伶如／即時報導
俄亥俄州聯邦眾議員喬登爭取出任眾院議長，在部分共和黨員反對下，首輪投票未過關。（路透）
俄亥俄州聯邦眾議員喬登爭取出任眾院議長，在部分共和黨員反對下，首輪投票未過關。（路透）

俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取成為新任眾院議長，17日全院表決時票數並未過半，將進入第二輪投票；華盛頓郵報分析，喬登2006年當選國會議員迄今立法績效不彰，不曾推動任何法案完成立法，身為議長需要具備促進兩黨共識的協調能力，但喬登卻經驗不足。

喬登13日獲眾院共和黨團提名為議長候選人之後，眾院少數黨領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)說：「共和黨推舉人選在國會待了16年，卻連一項法案也沒推動過，因為他的重點不是擺在美國人民身上。」

泛德堡大學(Vanderbilt University)與維吉尼亞大學(University of Virginia)聯合研究計畫「有效立法中心」(Center for Effective Lawmaking，CEL)長期追蹤國會議員的立法表現並予以評分，評鑑指標除了推動多少法案完成立法，還有提案是否引起關注、提案重要性為何。

兩黨國會議員經常以獲得「有效立法中心」好評為榮，但喬登在歷年評鑑裡卻缺乏亮點，甚至常常被列為眾議員表現排行榜的最後段；上一屆眾院會期裡，只有四名國會議員名次比喬登還差，喬登在過去四屆會期裡都是共和黨眾議員排名最末的五人之一。

喬登立法表現不佳的主要原因在於鮮少推動法案；相較之下，遭罷免的前共和黨眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，與喬登任期重疊的時間裡推動法案有17項獲得通過，八項已經完成立法，其中五項被評為「重大法案」(substantive)。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)與喬登重疊任期曾推動八項「重大法案」並獲通過，其中一項完成立法。

喬登辦公室16日表示，喬登參與連署的64項法案後來完成立法，喬登也直接與白宮協商立法事宜。

另方面，新聞周刊(Newsweek)17日報導，喬登爭取成為新任眾院議長，全院表決前夕使出新策略：透過保守派媒體向共和黨極右派施壓，以免前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)出任議長表決過程中票數不足的尷尬場面在喬登身上重演。

曾任共和黨籍眾院議長萊恩(Paul Ryan)資深顧問的巴克(Brendan Buck)接受雅虎新聞(Yahoo News)訪問時說，對於不願支持的共和黨同僚，喬登使出曉以大義的威脅策略，警告對方若不配合，將面臨保守派媒體圍剿。

眾院 共和黨 眾議員

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