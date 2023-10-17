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防以哈衝突擴大 美軍下令2000人員待命部署中東

中央社華盛頓17日綜合外電報導
國防部長奧斯丁。(歐新社)
國防部長奧斯丁。(歐新社)

美國軍方今天下令2000名人員為了部署到中東做準備。在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）於加薩走廊的衝突持續升溫之際，美方盼藉軍力展示發揮嚇阻作用。

法新社報導，國防部在聲明中表示，部長奧斯丁（Lloyd Austin）「透過下達準備部署（prepare to deploy）命令，將人員和一系列單位置於加強戰備狀態」，以便能「對變化中的中東安全情勢迅速做出反應」。

媒體報導，美軍預備部署的部隊將擔任支援角色，例如提供醫療援助和處理爆裂物。

國防部的聲明也提到：「目前尚未做出部署任何部隊的決定。」

時值拜登總統明天將前往以色列，展現華府對這個重大盟邦的支持。拜登的任務是要防止加薩走廊（Gaza Strip）持續升溫戰事演變成更大範圍的中東衝突。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國讓部隊做好部署的準備，「實際上是為了發出嚇阻信號」。

柯比在有線電視新聞網（CNN）受訪時說：「我們不希望看到這場衝突升高和擴大，（但目前）沒有讓美國士兵在以色列地面作戰的計畫或意圖。」

柯比也透露，白宮目前為止並未見到伊朗進一步參與這場衝突的跡象。

柯比 以色列 加薩

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