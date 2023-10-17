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億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

記者顏伶如／即時報導
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社
內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)。美聯社

內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)創辦人、零售業億萬富豪魏克斯納(Leslie Herbert Wexner)成立的非營利機構「魏克斯納基金會」(Wexner Foundation)，宣布與哈佛大學(Harvard University)斷絕往來並停止經費贊助，因為校方對於哈瑪斯(Hamas)組織對以色列發動恐怖攻擊的回應態度「模稜兩可」。

美國有線電視新聞網(CNN)17日報導，以色列7日遭到哈瑪斯突襲之後，哈佛大學第一時間的回應以及某些學生團體發表反對以色列聲明，遭到某些長期捐款給學校的贊助者側目，部分捐款大戶紛紛對知名學校切斷金援，魏克斯納便是最新實例。

「魏克斯納基金會」16日發函哈佛大學董事會，信中寫道：「哈佛主管階層未能採取明確堅定立場，對於以色列無辜百姓遭到殘暴屠殺表達抗議，讓我們感到震驚與不恥。」

「魏克斯納基金會」由86歲的魏克斯納與妻子艾比蓋兒‧魏克斯納(Abigail Wexner)共同創辦，根據「富比世」(Forbes)雜誌估計，資金約達60億元。

「魏克斯納基金會」信中特別點名哈佛學生團體發表的聲明當中，一面倒將哈瑪斯恐怖攻擊的責任歸咎於以色列。

信中寫道，哈佛大學主管階層對這次事件的態度模稜兩可、含糊其辭，「我們的反應跟前任哈佛校長桑默斯(Larry Summers)一樣，無法想像學校主管單位竟然沒有為學校與學生團體的聲明做出切割，也沒有發表譴責」。

以色列富豪歐佛(Idan Ofer)與妻子芭提亞‧裴瑞(Batia Perry)上周宣布辭去哈佛大學執行董事頭銜，抗議校方領導階層對以巴衝突的反應。

哈佛大學發言人對CNN發表聲明表示，非常感謝「魏克斯納基金會」對學生獎學金的長年支持。聲明中表示，哈佛大學對於以色列遭受攻擊以及恐怖主義同樣予以譴責。

哈佛大學 以色列 哈瑪斯

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