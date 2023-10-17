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喬登爭取出任議長採用新策略：透過保守派名嘴施壓

記者顏伶如／即時報導
俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取成為新任眾院議長，全院表決前夕使出新策略：透過保守派媒體向共和黨極右派施壓。歐新社
俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取成為新任眾院議長，全院表決前夕使出新策略：透過保守派媒體向共和黨極右派施壓。歐新社

俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取成為新任眾院議長，全院表決前夕使出新策略：透過保守派媒體向共和黨極右派施壓。新聞周刊(Newsweek)17日分析，前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)出任議長表決過程中票數不足的尷尬場面極可能在喬登身上重演，多名共和黨同僚已經明確表態拒絕支持。

曾任共和黨籍眾院議長萊恩(Paul Ryan)資深顧問的巴克(Brendan Buck)接受雅虎新聞(Yahoo News)訪問時說，對於不願支持的共和黨同僚，喬登使出曉以大義的威脅策略，警告若不配合將面臨保守派媒體生態圍剿。

麥卡錫10月3日遭罷免，共和黨黨團會議11日針對新任議長提名人選舉行投票，史卡利斯(Steve Scalise)獲113票，喬登則得99票。但由於10多名共和黨員拒絕在全院投票時支持史卡利斯，史卡利斯12日宣布退選。

喬登13日獲得共和黨提名，但在黨團後來舉行的假投票中，出現55張反對票。共和黨在眾議院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席，喬登17日全院表決時必須跨越217票門檻，才能成為新任議長。

眾議院撥款委員會成員、共和黨佛羅里達州聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)16日晚間表示，心目中的議長人選是史卡利斯，因此表決時不會投票給喬登。

狄亞士巴拉特也對喬登陣營的施壓策略提出批評表示：「如果有人希望跟我拉票，他們最不應該做的事情，就是威脅恫嚇或施加壓力，因為這樣反而讓我完全不想理會。」

共和黨印地安納州聯邦眾議員史帕茲(Victoria Spartz)也表示，不贊成喬登的逼迫手段，也不認同喬登在黨內票源根本不夠的情況下，逕行訴諸全院表決。她說：「我真的覺得這些恫嚇伎倆令人無法接受。我不喜歡麥卡錫先前的作法，希望喬登能夠改變看法。」

共和黨 投票 眾院

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