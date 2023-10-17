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報銷「2份三明治」餐費遭開除 法官因這理由判決並無不當

編譯周辰陽／即時報導
花旗銀行一位前分析師2022年因報銷三明治餐點費用不當，遭該行解雇。示意圖與新聞無關。(路透)
花旗銀行一位前分析師2022年因報銷三明治餐點費用不當，遭該行解雇。示意圖與新聞無關。(路透)

花旗銀行一名前分析師2022年因報銷費用不當遭到解雇，隨後以遭到不公平解雇為由控告花旗銀行。法官近日宣判花旗勝訴，理由是此人將伴侶餐飲費用也拿來報帳，還對此說謊，花旗將他開除並無不當。

商業內幕與BBC報導，費凱特（Szabolcs Fekete）在花旗銀行工作7年，擔任金融犯罪業務分析師，於2022年7月3日至5日攜非任職該行的伴侶赴荷蘭阿姆斯特丹出差，返回英國首都倫敦後申請餐飲費用報銷，宣稱獨自吃掉了兩分三明治、兩分義大利麵與兩杯咖啡

費凱特後來承認伴侶分享了一些餐點，並在寫給主管的電郵中聲稱自己檢查過收據，沒有發現任何違反規章的情況，「我一個人出差，因為咖啡的量很少，我喝了兩杯」。

費凱特的部門經理回函指出，收據「似乎有兩分三明治、兩杯咖啡和另一杯飲料。你是在說，你一個人把這些東西都吃掉了？」費凱特回覆說，情況就是如此，所有開支都在花旗銀行每日100歐元（約105美元）的開銷限額之內，也主張不應「為我的飲食習慣如此辯護」。

報導指出，花旗銀行表明，查問報銷細項無關金額，而是確認報銷是否違反相關規定，像是配偶的旅行和餐費不准報銷等等。接管此事的安全與調查服務部門也質疑，費凱特是否把伴侶的餐費拿來報銷。他一開始稱並非如此，但後來承認報銷費用有一部分是伴侶的餐費，最終遭到解雇。

儘管費凱特宣稱，他最近失去了祖母，以及回覆電郵時正在服用強效藥物，雇主應考量這些原因寬容報銷問題，但主審此案的法官伊林判決他被解雇並無不當，原因是一開始就對誤報費用不誠實。

伊林法官表示，「在考慮本案的實質法律意義時，我認為本案無關涉及金錢的總額，而是事關報銷費用內容與申請人此後的行為。值得注意的是，申請人並未在第一時間充分與坦誠的揭露，而且他沒有直接回答問題」。

凱特 咖啡 義大利

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