喬治亞州4名囚犯越獄 其中1人被控謀殺

4名囚犯疑似乘坐這輛藍色汽車逃離現場。（美聯社）

美國警方稱，16日凌晨，4名囚犯從喬治亞州 中部比伯縣（The Bibb County）一座監獄 逃跑，其中一人被控謀殺。

美聯社稱，比伯縣治安官戴維斯16日在記者會上說，事發監獄的工作人員當日6時左右注意到監獄圍欄遭到破壞。工作人員隨後從監控視頻中發現，當日3時30分左右，4名男子從監獄二樓休息室的窗戶爬出，然後穿過監獄圍欄逃走。

警方在一份新聞稿中公布了越獄囚犯的姓名、年齡、生物特徵以及入獄原因，其中一名52歲的白人男性被控謀殺。美國有線電視新聞網援引戴維斯的話稱，越獄囚犯中有3人此前曾多次入獄。4人在入獄前似乎並不認識，尚不清楚他們逃脫後是否還在一起。

戴維斯稱，監控影片顯示，一輛藍色道奇小汽車當晚停在監獄外。似乎有人下車破壞了圍欄，並將一些物品放入封閉區域。調查人員認為這些物品是4名囚犯的逃跑工具。他說，尚不清楚4名囚犯是否乘坐這輛小汽車逃離現場。

戴維斯表示，涉事的比伯縣拘留中心目前關押著800多人，理想情況下應保持30名工作人員在崗，但該監獄已很長時間沒有達到這樣的人員配備水平，有時甚至只有6到8人在崗。16日的越獄事件發生時，監獄裡只有不到10名工作人員。另外，這座監獄有43年歷史，越獄事件發生在「最古老、最破舊」的區域。