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喬治亞州男子超速 竟收到148萬元天價罰單

中央社喬治亞州薩凡納市16日綜合外電報導
喬治亞州一名男子收到金額148萬美元的超速罰單。(截自YouTube@WSAV影片)
喬治亞州一名男子收到金額148萬美元的超速罰單。(截自YouTube@WSAV影片)

喬治亞州一名男子在收到金額148萬美元的超速罰單後感到震驚，但市政府官員表示，這個數字並非實際罰款金額。

美聯社報導，喬州男子卡托（Connor Cato）告訴薩凡納市（Savannah）電視台WSAV-TV，他9月在限速每小時55哩的區段行駛時，時速達每小時90哩，遭警方攔到路邊後收到罰單。

他於是打電話給法院，認為罰單上的金額是打字錯誤，但據稱他被告知，他要麼必須繳交罰單，否則要在12月出庭。

薩凡納市政府發言人皮考克（Joshua Peacock）表示，卡托收到的數字是「占位符」（placeholder，最終資料輸入前，暫時輸入的文字或符號），由地方司法官法庭使用的電子罰單軟體自動產生。除當局規定的費用外，確切罰款金額不得超過1000美元。

美國廣播公司（ABC）旗下喬治亞地方電視台WJBF NewsChannel 6報導，官員指稱，這項罰款金額是用於威懾，卡托不會被裁定繳交罰單上出現的金額。

但皮考克告訴美聯社：「即使這個人從我們機構的某人聽到不同說法，我們並未發布那種占位符作為威脅，嚇唬任何人（使他們）出庭。」

影片來源：YouTube WSAV3

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