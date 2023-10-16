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麥卡錫：喬登可望順利當選新任眾院議長

記者顏伶如／即時報導
前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。美聯社
前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。美聯社

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)16日上午接受福斯新聞網(Fox News)晨間節目「福斯與朋友」(FOX & Friends)專訪時說，非常看好共和黨同僚喬登(Jim Jordan)當選新任議長。

麥卡錫10月3日遭罷免後，眾院共和黨團推派繼任議長人選陷入難產。共和黨黨團會議11日針對新任議長提名人選舉行投票，眾院多數黨領袖、路易西安納州聯邦眾議員史卡利斯(Steve Scalise)獲113票，極右派陣線大將、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)則得99票。但由於10多名共和黨員拒絕在全院投票時支持史卡利斯，史卡利斯12日宣布退選。喬登13日獲得黨團提名，捲土重來爭取議長。

眾院17日將針對新任議長人選舉行全院表決，麥卡錫16日受訪時，有信心喬登將可獲得足以跨越過關門檻的票數。

共和黨在眾議院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席。喬登議長人選表決過關門檻為217票。

麥卡錫說：「非常看好喬登的議長選情。當我們成為多數黨之後，他一直都是我們團隊不可或缺的一份子，協助我們取得多數票。」

麥卡錫指出，如同外界所言，共和黨目前面臨的真正挑戰是，某些黨員可能倒戈與民主黨合作。他說：「會出現這種說法的唯一原因，就是有八名共和黨員跟民主黨串通而將我罷免，把共和黨搞得天翻地覆，他們的理由則是反為我們讓聯邦政府維持開門運作。」

福斯新聞網分析，喬登爭取出任議長堪稱逆境求勝之戰(uphill battle)，有55名共和黨員在13日黨團假投票中表態，全院表決時不會支持喬登。

共和黨 麥卡錫 眾院

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