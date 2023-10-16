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非營利組織出動專機從以色列撤離270名美國公民

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非營利組織出動專機從以色列撤離270名美國公民

記者顏伶如／即時報導
非營利組織「發電機計畫」(Project Dynamo)出動專機，從以色列將270名公民安全撤離。（取自X／Project Dynamo Official）
非營利組織「發電機計畫」(Project Dynamo)出動專機，從以色列將270名公民安全撤離。（取自X／Project Dynamo Official）

專門協助美國公民從戰亂地區緊急撤離的非營利組織「發電機計畫」(Project Dynamo)出動專機，從以色列將270名公民安全撤離，專機已於15日晚間抵達佛羅里達州坦帕(Tampa)，撤僑名單包括92名兒童，外加兩隻小狗。

「發電機計畫」成立於2021年8月美軍從阿富汗撤離之際，宗旨在於協助美國公民安全撤出阿富汗。「發電機計畫」15日晚間宣布，取名為「行動任務：應許之地」(Operation: Promised Land)的撤僑專機，美東時間晚間8時降落坦帕。

新聞周刊(Newsweek)16日報導，飛航追蹤紀錄顯示，歐洲大西洋航空(EuroAtlantic)一架波音777(Boeing 777)班機15日上午10時39分從以色列特拉維夫(Tel Aviv)起飛，途中短暫停留葡萄牙波圖市(Porto)，接著便繼續飛往美國。「發電機計畫」表示，這是成立以來完成的第602次撤僑任務。

以色列10月7日遭到哈瑪斯組織(Hamas)與伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)民兵突襲之後，進出以色列的許多商業航班宣告取消。戰爭爆發後，以色列與哈瑪斯雙方都持續發動空襲及火箭彈攻擊。

「發電機計畫」創辦人兼執行長史特恩(Bryan Stern)15日在以色列伴隨美國公民搭乘巴士前往機場的途中受訪時表示，自從戰爭爆發後就到以色列，在當地停留已超過一周，「我們很期待即將回家，肯開心能幫助這些民眾撤離，完成這次任務」。

影片來源：YouTube 10 Tampa Bay

以色列 美國公民 阿富汗 哈瑪斯

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