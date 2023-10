華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

18歲的Stanley Zhong雖遭16所大學拒絕,但得到了Google軟體工程師的職位。(取自ABC7 News Youtube)

18歲的鐘史丹(Stanley Zhong,音譯)今年畢業於巴洛阿圖岡恩高中(Gunn High School in Palo Alto),儘管他獲得了3.97的未加權平均成績和4.42的加權平均成績,SAT測驗得分接近滿分,並在高中二年級創立了自己的新創公司,但在申請的18所大學中還是有16所拒絕了他。

根據ABC7報導,上月28日有人在教育和勞工委員會(House Committee on Education and the Workforce)的聽證會上提到了這位學生的故事,該聽證會的目的是討論最高法院今年夏天決定禁止大學錄取中的平權措施(affirmative action),以及該決定如何影響大學政策,這些政策令鐘史丹和他的父親感到困惑。

鐘史丹被麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,簡稱MIT )和史丹福大學(Stanford University)等頂尖一流學校拒絕,他唯一獲得錄取通知的大學是德州 大學(University of Texas)和馬里蘭大學(University of Maryland),但不久之後,他受到Google 的全職軟體工程師職位邀請。

儘管MIT和史丹福等錄取率低於5%的學校本來對每個人就是難以達到的目標,但令鐘史丹不解的是,他甚至被加州聖路易斯奧比斯波理工學院(Cal Poly San Luis Obispo)拒絕了,該學院錄取的工程學專業學生中位數的GPA為4.13-4.25。

他的父親在網路上分享了這個故事,隨即在有關精英大學錄取的討論中引起了轟動,雖然鐘史丹的家人承認他可能只是非常不幸,但分享他的故事是為了讓大學錄取過程能有更加透明的討論。

至於這位18歲的Google軟體工程師,他本來計劃就讀德州大學,但當他收到Google的工作機會時,他決定暫時擱置大學,對於大學是否仍然在計劃中,他說也許,因為他現在正在享受Google「校園生活」。