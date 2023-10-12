與好萊塢製片商談判破局 演員工會控「欺凌、誤導」

圖為演員工會成員9月上街示威。(路透)

好萊塢 演員和影視製片廠就目前持續罷工 一事談判破局，讓這場重創娛樂業的危機迅速結束的希望受到打擊。

法新社報導，迪士尼（Disney）和網飛（Netflix ）等製片廠高層自上周以來與美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）的談判代表定期開會。SAG-AFTRA成員今年7月開始罷工。

製片廠在昨晚聲明中表示談判將會停止，描述雙方立場差異「過大」，談判未見進展，「不再讓我們朝向有成效的方向前進」。

SAG-AFTRA在數小時後反控製片廠在談判中使用「欺凌策略」並「發布誤導訊息」。

製片廠上個月底與美國劇作家協會（Writers Guild of America）達成協議，結束好萊塢編劇的罷工行動。

鑒於上述協議以及SAG-AFTRA和編劇工會的訴求重疊性高，外界原本更加樂觀地認為製片廠很快就能與演員達成協議。不過現在希望變得渺茫，SAG-AFTRA指控製片廠沒有提出切合實際的條件，並曲解談判期間的提案。

儘管編劇現已重返工作崗位，但在SAG-AFTRA的訴求獲得解決前，多數影視製作仍無法重新啟動，讓這個娛樂產業和工作人員每天損失數以百萬計美元。

演員和編劇一樣要求加薪、增加熱門串流節目利潤的透明度，以及對使用人工智慧（AI）提供保障措施。

然而代表這些製片廠的電影電視製作人聯盟（AMPTP）現在指控演員的要求過分，包括要求分享串流節目收益，這「將每年花費8億多美元」。

Netflix執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）今天在洛杉磯舉行的產業峰會中指出，演員「要求向（串流平台）每個訂閱者收取一定數量的費用，實在難以達成」。

SAG-AFTRA則堅稱他們建議的實際收費「每個訂閱者每年不到57美分」，指控製片廠誇大演員提出的要求。