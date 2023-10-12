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挺猶太還挺巴人？以哈衝突升溫 美社會對立緊張氣氛也升高

中央社／洛杉磯12日專電
部分哥倫比亞大學學生12日參加支持巴勒斯坦的活動。（Getty Images）
部分哥倫比亞大學學生12日參加支持巴勒斯坦的活動。（Getty Images）

隨著以哈衝突戰況升溫，美國境內猶太人社區、巴勒斯坦團體之間的緊張氣氛升高，大學校園傳出歧視騷擾、言語暴力等指控。

「洛杉磯時報」報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）上周突襲以色列，隨後以色列宣戰回應，近日南加州的猶太教堂外，負責維護安全、受過保全訓練的志工明顯提高警戒，增加巡邏與站崗人力。

洛杉磯地區近日有多處猶太人團體發起的聲援以色列示威活動。大學校園內也出現支持巴勒斯坦的旗幟或活動。

在加州大學洛杉磯分校（UCLA）11日晚間有一場為以色列祈禱的活動，數百人聚集訴求和平。但也有不同立場的學生發生衝突，一個支持巴勒斯坦的學生團體發出聲明，指控在校園內受到仇恨言論、歧視對待、死亡威脅。

電視台KTLA報導，UCLA的巴勒斯坦學生團體原本打算在校園內舉行宣講活動，由幾位教授探討中東局勢，但在收到威脅之後，這場活動改為線上。

根據「巴勒斯坦正義學生團體」（Students for Justice in Palestine）社群媒體發出的聲明，這場活動即便改為線上，幾名學生聚集在課堂使用視訊軟體參與活動時，仍受騷擾。

巴勒斯坦學生團體指控，幾名猶太復國主義者（Zionist）闖入之後，奪走筆電並丟進垃圾桶，指控學生是恐怖分子，發出死亡威脅。

UCLA校方對此發出聲明表示，學生活動受到憲法對言論自由的保護，但不代表校方支持言論內容。一名校方代表說，支持巴勒斯坦學生發表意見，但也提醒學生留意，哈瑪斯仍被認定為恐怖組織。

部分哥倫比亞大學學生12日參加支持以色列的活動。（Getty Images）
部分哥倫比亞大學學生12日參加支持以色列的活動。（Getty Images）

巴勒斯坦 猶太 以色列

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