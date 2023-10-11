聖地牙哥收容所不堪負荷 CBP任由無證客滿街跑

大批無證客擠滿停車場，等候前往聖地牙哥機場的免費接駁巴士，準備轉往其他州。(美聯社)

加州第二大城聖地牙哥 (San Diego)近來湧入大批無證客 ，收容所早已不堪負荷，美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)被迫任由無證客滿街跑，形成當地「前所未有的人道危機」。

據美聯社報導，自9月13日以來已有約1萬3000無證客被送往其他中轉站，但每天還有約無證客500人抵達聖地牙哥，9月14日CBP關閉墨西哥邊境城市提璜納(Tijuana)主要入境關口，並動員更多人力協助處理移民 潮。

邊境執法人員自上周起，重啟轉送無證客至他處的交通服務，來自中國、印度、巴西、厄瓜多、哥倫比亞以及西非國家的無證客擠滿停車場，等候前往機場的免費接駁巴士，一名來自非洲厄利垂亞(Eritrea)的男子不知身處何處，詢問志工：「加州離這裡很遠嗎？」

捍衛移民法律中心(Immigrant Defenders Law Center)律師鮑雷耶斯-貝拉瑞茲(Paulina Reyes-Perrariz)表示：「許多人不知道要如何前往目的地，所以我們要努力協助他們。」

自2018年以來，聖地牙哥慈善機構已經協助過43萬名無證客，不過聖地牙哥天主教慈善機構(Catholic Charities of San Diego)執行長帕亞諾(Vino Pajanor)坦承，因為有紐約等其他城市瓜分聯邦經費，導致財務吃緊，如今援助移民人數已減至約800人，平均安置時間還不到兩天。

儘管國土安全部今年已撥款7億9000萬元安置無證客，並要求國會額外再撥款6億元，但是援助組織表示，聖地牙哥的轉運服務也需要補助，因此當地官員已決定撥款300萬元，為無證客提供為期三個月的機場接駁、網路通訊、飲食等基本服務。