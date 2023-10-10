土爾沙大屠殺3倖存者之一 艾利斯102歲過世

艾利斯（左）9日在丹佛過世，享年102歲。(美聯社檔案照)

1921年奧克拉荷馬州 土爾沙（Tulsa）市種族大屠殺還有三人活在世上，其中艾利斯（Hughes Van Ellis）的家人說，他9日在丹佛過世，享年102歲。

當年，白人焚燒黑人 住宅區，造成300人死亡，是美國史上死亡人數最多的種族暴力事件之一。當時還在襁褓中的艾利斯和姊姊等家人逃過縱火 、見人就開槍的白人兇手，活了過來。

被「屠城」的地區叫做綠木（Greenwood ），是黑人的高級住宅區，人口約1萬，在種族隔離時代，三K黨橫行的時代，許多白人看不順眼。

他和109歲的姊姊弗雷澈（Viola Fletcher）、108歲的然朵（ Leslie Benningfield Randle）曾經提告土爾沙市政府，要求政府賠償損失，並給予受難者的後代子孫99年稅務假期。

這起訴訟7月遭法院駁回，律師已代他們上訴到州高等法院。

根據歷史紀錄，屠殺事件起因於白人女性報警說，她在市區商業大樓的電梯裡遭黑人鹹豬手，嫌犯隨即被逮。

白人把法院包圍住，要法院交出嫌犯。一名男性白人想搶下黑人一戰老兵手中的槍的時候，崩一聲子彈射出，引發這場暴亂。綠木區35條街口房屋被燒，300人死亡，傷者更多，史稱｢土爾沙大屠殺事件。」