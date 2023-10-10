「你失智了」診所老闆夫妻診斷騙人被判刑

雪莉安‧詹金斯。(美聯社)

俄亥俄州一家失智症治療診所前院長與其丈夫遭控假診斷多位民眾罹患阿茲海默症 ，已被法院依詐欺等罪名判刑定讞。

雪莉安‧詹金斯(Sherry-Ann Jenkins)上月底遭判刑近六年，其夫婿詹金斯則遭判有期徒刑41個月。這對夫妻是在2020年5月被起訴，今年3月被判共謀、郵件詐騙 、電信詐騙和醫療詐騙罪名成立。

法院判決指出，雪莉安並未接受訓練或取得證照可提供任何醫療服務，但卻自稱取得醫生執照並向患者收取不必要治療的費用。

自2017年起已有超過60人提起訴訟，指控雪莉安撒謊並告知他們患有阿茲海默症或其他類型失智症。患者表示，自己因此花費數個月時間接受治療以及規畫餘生的時間，有些人因此辭去工作或選擇一趟特別出遊，一位患者甚至自殺。

法院文件指出，雪莉安‧詹金斯經營托雷多診所認知中心(Toledo Clinic Cognitive Center)大約兩年多時間，她在沒有接受訓練或取得相關資格就對患者診斷、治療並要求進行各種檢測 。患者表示，她會向患者收費進行不必要的治療，包括記憶練習與使用椰子油治療認知障礙等。

雪莉安‧詹金斯的丈夫是耳鼻喉科醫生檢方表示，他會在檢測上簽名並列為轉介醫生，不過，他很少出現在診所，而且從未看過病人。