我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收中國賄賂賣美軍機密 南加華裔士官認2罪

以媒：哈瑪斯屠殺約40嬰幼兒 部分遭斬首

印度境外最大印度教廟宇 新澤西落成、對外開放

編譯俞仲慈／即時報導
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟。(美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟。(美聯社)

據新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，新州羅賓斯維爾(Robbinsville)出現印度境外最大規模的印度教神廟：阿克沙達姆·馬哈曼迪爾寺(Akshardham Mahamandir)，費時12年終於完工，並已正式對外開放。

神廟屬於印度教分支BAPS(Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha)所有，也是BAPS繼印度首都德里(New Delhi)以及總部所在地古加拉特邦(Gujarat)後的第三座神廟，同時是世界第二大印度教寺廟。該教派明年將慶祝在北美傳教50周年。

神廟於8日舉行落成典禮，由BAPS精神領袖馬哈拉吉(Guru Mahant Swami Maharaj)主持，並透過現場直播，讓全球信徒同步參與盛會。紐約市長亞當斯(Eric Adams)、印度總理莫迪(Narendra Modi)以及身為印度教信徒的英國首相蘇納克(Rishi Sunak)也紛紛對神廟落成，發表祝賀。

阿克沙達姆·馬哈曼迪爾寺占地8萬7975平方呎、高191呎，使用的建材主要來自歐洲，包括義大利的四種大理石以及保加利亞的石灰岩；建材先運往印度處理，然後再橫越8000多哩運到新州。

神廟興建工程除了聘請印度工匠，還號召全國各地1萬2500多名志工協助，總共耗費約470萬小時，手工雕刻品約有200萬立方呎，包括多達1萬座雕像與151件古印度樂器雕塑。

來自亞特蘭大的阿瓦妮·帕特爾(Avani Patel)和丈夫都是參與神廟興建的志工，如今看到神廟落成，特別帶著兩個孩子前來參觀：「神廟規模令人瞠目結舌、令人振奮，令人感覺神性從中散發出來。」

BAPS公關人員帕特爾(Darshan Patel)表示，由於鄰近三州地區擁有大批印度教信徒，因此選擇在新州中部興建神廟，方便信徒前來參拜。

新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟，...
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，為印度境外最大規模的印度教神廟，手工雕刻品約有200萬立方呎。(美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，已開放民眾參觀。 (美聯社)
新州羅賓斯維爾新落成的阿克沙達姆．馬哈曼迪爾寺，已開放民眾參觀。 (美聯社)

印度 新州 義大利

上一則

本周六「火圈」日蝕美景 這些民眾可飽5分鐘眼福

下一則

「你失智了」診所老闆夫妻診斷騙人被判刑

延伸閱讀

新州「提樂佛萊鎮」慶中秋 華人家長會獲眾議員頒證書

新州「提樂佛萊鎮」慶中秋 華人家長會獲眾議員頒證書
孟買台灣形象展教育館吸睛 副省長盼與台灣教育合作

孟買台灣形象展教育館吸睛 副省長盼與台灣教育合作
小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據

小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據
印度豪雨冰川湖潰堤…洪水釀至少56死 軍方彈藥也遭沖走

印度豪雨冰川湖潰堤…洪水釀至少56死 軍方彈藥也遭沖走

熱門新聞

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

2023-10-09 17:15
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
前總統川普(中)2017年接見俄羅斯駐美大使基斯里亞(右)以及俄羅斯外長拉夫洛夫。(美聯社)

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

2023-10-09 11:16
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09
前總統川普5日告訴福斯新聞他不排除接受擔任短期的眾院議長。圖為川普4日到紐約法院聽審。(路透)

改口？ 川普：願意暫時擔任眾院議長 直到新人選產生

2023-10-05 21:55

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議