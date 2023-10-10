本周六「火圈」日蝕美景 這些民眾可飽5分鐘眼福

周六（14日）的年度「火圈」日蝕美景， 美國西、中、南部觀眾，最多可飽5分鐘眼福。

月亮運行到和太陽與地球成一直線時，會完全擋住地球從俄勒岡到巴西一路「直視」太陽全貌的視角，約有5分鐘恰在太陽影像的中央，看起來像是明亮熾燒的火圓圈。西半球其他地區只能看到部分日蝕，看不到剩下火圈的全日蝕。

六個月後，換成墨西哥 、美東和加拿大觀眾欣賞全日蝕。但2024年4月28日的日蝕，因為月球離地球太遠，無法完整遮蔽太陽，那場天文景觀會和本周末的很不一樣。

確切而言，太平洋時間周六早上8點起，北太平洋上一條寬約210公里的日蝕「觀賞前排坐」路線上的人，抬頭即可看到月亮「進入」太陽，半小時後來到中央，太陽成為「火圈。」這場天文演出逐漸往內華達、猶他、新墨西哥和德州移動，愛達荷、加州 、亞利桑納和科羅拉多部分地方也觀賞得到，最後從墨西哥灣海岸的聖體市（Corpus Christi）退出美國人的視野。火圈「俯照」美國地面的時間不到半小時。整個日蝕過程約兩個半小時到三小時，「火圈」延續三到五分鐘。

太空 總署星球科學家洛克伍德（ Alex Lockwood）說，美國這條日全蝕路線上約有650萬人，再往外擴112公里，也就是開車也一小時的路程以內，另有6800萬人也看得到。

她提醒大家，觀賞這天文奇景，一定要戴合格的「日蝕眼鏡」，一般的太陽眼鏡沒法保護眼睛不受傷，望遠鏡、天文望遠鏡或手機相機拍照，記得要在鏡頭前加裝濾光鏡片。

沒有日蝕眼鏡的人，可用鞋盒子或麥片盒自製小孔投影器（pinhole projector），器材、方法都很簡單，參考太空總署噴射推進實驗網站所提供：https://www.jpl.nasa.gov。