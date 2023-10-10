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賓州小鎮派對 9青少年中槍1死8傷

編譯陳韻涵／即時報導
賓州懷特鎮Chevy Chase社區中心，日前在一場私人派對上發生槍擊案，造成一人死亡、八人受傷。(美聯社)
賓州懷特鎮Chevy Chase社區中心，日前在一場私人派對上發生槍擊案，造成一人死亡、八人受傷。(美聯社)

賓州印第安納郡(Indiana County)一處社區中心，日前在一場私人派對發生槍擊案，造成一人死亡、八人受傷。

州警表示，警方8日零時35分接獲報案，得知懷特鎮(White Township)的Chevy Chase社區中心發生槍擊案，事發地點位在匹茲堡東北部約50哩處。 

九名18歲到23歲的青少年遭到槍擊，其中一名22歲的匹茲堡男子當場死亡。

一名18歲的芝加哥男子重傷，另有一名18歲的佛州男子受傷，其他六名傷者都是賓州人，分別是19歲、20歲和22歲的男子，以及兩名19歲的女子和一名23歲的女子；所有傷者都分別送醫救治，截至8日晚已有兩人出院。

賓州警察比文斯(George Bivens)表示，調查人員認為此案有多名兇手涉案，但拒絕透露確切人數。 

比文斯說，「建築物內有數十發子彈，可能曾發生槍戰」，現場找到許多不同的彈殼，還有衣物和手機等證物。

比文斯表示，警方認為這起事件僅限於該場派對，不影響整個社區。

比文斯表示，警方最初接獲噪音通報，警方到場處理，與會人士承諾會降低音量，一個州警小隊被派往現場監督情況，並在必要時介入處理。 

州警抵達後，有人聽見內部傳來槍響並呼叫支援，接著聽見更多槍響，隨後看到民眾從門窗逃離。

有些警員開始協助倒在戶外的傷者，另有警員進入建築物後找到更多受害者。

比文斯表示，槍案發生當時，現場聚集超過150人，發生槍擊案的建築物內部空間並不大，顯見當時「非常擁擠」，與會民眾利用各種方法逃離。

警方尚未逮捕任何嫌疑犯，當局已著手追查租下場地辦派對的人，以及當初付費購買派對入場券的民眾身分，希望藉此釐清可能涉案的兇手，當局已懸賞獎金緝兇。

賓州懷特鎮Chevy Chase社區中心日前發生造成一人死亡、八人受傷的槍擊案後...
賓州懷特鎮Chevy Chase社區中心日前發生造成一人死亡、八人受傷的槍擊案後，警方至現場調查。(美聯社)

槍擊 賓州 佛州

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