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全美唯一特例 俄勒岡州退還44%州稅 中位數拿980元

記者顏伶如／即時報導
俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高。（Getty Images）
俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高。（Getty Images）

俄勒岡州1979年推出獨創全國的「百分之二退稅法」(Two percent kicker law)，州政府實際稅收收入超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。俄勒岡州財政廳9日宣布，州民將獲得2022報稅年度44.28%退稅，幅度創下歷年新高，納稅人可領退稅中位數約980元，位居繳稅排行榜最頂端1%的州民可領4萬4000多元，繳稅金額最低的20%納稅人則領大約60元。

財政官員說，這次退稅幾乎是之前根據「百分之二退稅法」發放最高退稅金額的三倍，顯示俄勒岡州走出疫情陰影後，面臨通膨與工資調高考驗時，經濟表現依然蒸蒸日上。

州政府發放的退稅將在民眾明春申報2023年個人所得稅時，以退稅方式扣抵。

俄勒岡州財政廳官員今年8月表示，2022報稅年度將發出的退稅金額將創歷年新高，約有56億元。財政廳官員9日公布更新後的最終版退稅總額則為56億1000萬元。

俄勒岡經濟分析辦公室(Oregon Office of Economic Analysis)指出，州民可領的退稅中位數約980元，2022報稅年度繳稅排行榜位居最前端1%的繳稅大戶可領4萬4000多元以上，在繳稅排行榜繳稅最低的20%納稅人可領大約60元。

納稅人如果積欠州政府其他稅款，可用這筆退稅直接繳交，或用這筆退稅支付兒女撫養費、法院罰款、學貸等。納稅人還可以把整筆退稅捐給俄勒岡州學校基金(Oregon State School Fund)，做為幼稚園至12年級(K-12)公立教育經費，也可以把所有退稅或部分退稅捐給29個州政府核准的慈善機構。

退稅 俄勒岡州 報稅

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