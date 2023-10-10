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舊金山領館遭撞 中國外交部：強烈敦促美方開展調查

記者黃雅慧／即時報導
中國駐舊金山總領館遭人駕車衝撞，中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上強烈敦促美方迅速開展調查。（中新社）
中國駐舊金山總領館遭人駕車衝撞，中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上強烈敦促美方迅速開展調查。（中新社）

中國駐舊金山總領館遭人駕車衝撞，中國外交部發言人汪文斌10日在例行記者會上，強烈敦促美方迅速開展調查，並按照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。

汪文斌說，有不明身分人員在10日駕車暴力衝闖中國駐舊金山總領館證件大廳，企圖傷害現場民眾和總領館工作人員，駐舊金山總領館和當地警方及時應對處置，肇事者已被當地警方控制，其他情況還在調查當中。

中國駐舊金山總領館官方微信公眾號10發布消息稱，總領館領事證件大廳將自10日起暫停對外辦公，何時恢復待進一步通知。

哥倫比亞廣播公司（CBS）和Kron4報導，一輛汽車當地時間9日衝撞中國駐舊金山總領館大樓，司機被警方開槍擊中。舊金山警察局證實了此事，但未透露司機身分。路透報導，該名司機已被警方開槍擊斃。

舊金山標準報（The San Francisco Standard）報導，案發當時，一名史丹佛學生莫查諾夫（Sergii Molchanov）正在辦理簽證，他表示自己距離肇事車輛2公尺，並看見駕駛頭部流血。他看到當駕駛從藍色本田轎車出來時，大喊「中共在哪？」（Where's the CCP？）

舊金山警察局發言人溫特斯（Kathryn Winters）在記者會上說，不知道事發時總領館大樓內有多少人。「當警察趕到現場時，他們發現涉事車輛停在總領館大廳內。警察進入大樓後遇到嫌疑人，隨後發生了涉及警察的槍擊事件……嫌疑人後來在醫院被宣布死亡。」「目前我們能提供的訊息非常少。」

值得注意的是，舊金山將在下個月舉行亞太經濟合作組織（APEC）峰會。外界預期中美元首將在峰會期間會晤。因此該事件特別受到關注。

舊金山 槍擊 微信

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