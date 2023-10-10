阿肯色州長1.9萬「講台門」買貴了？ 收款公司是共和黨工開的

阿肯色州州長桑德斯捲入「講台門」事件。（路透）

華爾街日報報導，白宮 前發言人、阿肯色州州長桑德斯 （Sarah Huckabee Sanders）捲入「講台門」事件，吹哨者踢爆州府花費1萬9000美元，高價購入一張講台，質疑州府主張修改資訊自由法案動機不純，或有圖利自家人廠商的嫌疑。

上個月，桑德斯召開特別立法議程要求修改資訊自由法案，限制追溯高級州府官員差旅與資安記錄，以保護州長和高級官員安全。

特別議程首日，自由派律師兼作者坎貝爾（Matt Campbell）在個人部落格貼出一張州府採購單，上面有筆信用卡支出1萬9029.25美元費用，收款對象是「貝克特活動公司」（Beckett Events），而匿名吹哨者爆料該筆支出其實是一張講台，對此坎貝爾直呼「太扯」。

同樣款式在網路遠不到破萬價格，有些製造商提到類似講台售價落在6962到7553美元，還附送麥克風。不過也有廠商說明客製化講台可調整寬度、高度，或使用較昂貴的材料，是有可能賣到上萬。

不止如此，「貝克特活動公司」被發現是共和黨 工貝克特（Virginia Beckett）所有，她十多年來積極參與華府政治和傳播事務。

阿肯色州最大報紙Arkansas Democrat-Gazette上周以頭版刊登報導，探究關於講台價格、購買方式甚至是否存在等問題，社群網民則紛紛將事件戲稱為「講台門」（PodiumGate）。

共和黨趕緊出面滅火，表示將報銷該張講台，儘管如此仍止不住事件延燒。

對此共和黨籍參議員希基（Jimmy Hickey）提出審查，本周州議會審計聯合委員會（Legislative Joint Auditing Committee）將決定是否徹查。