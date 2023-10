一名武裝襲擊嫌疑人9日駕駛藍色本田 (Honda)汽車衝撞中國駐舊金山 領事館,隨後被警方槍擊 受傷,被送往醫院。

根據「SF Standard」報導,嫌犯被一名警察開槍擊中 。目擊者稱,聽到了四、五聲槍響,看到一名流血的男子被抬上救護車後帶離現場。

CBS說,目前尚不清楚該司機身分。

