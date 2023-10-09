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35個哈佛學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

擺脫以巴衝突 道指漲197點

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

世界新聞網王若馨／即時報導
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)
35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。圖為哈佛大學。(Getty Images)

35個哈佛大學學生組織發表聯合聲明，指以色列必須對於哈瑪斯的血腥攻擊負起全部責任。

這份聯合聲明表示，「今天的事件並不是憑空發生的。在過去的20年裡，加薩走廊的數百萬巴勒斯坦人被迫生活在露天監獄中。」

聲明並說，以色列透過有系統地奪取土地、空襲等暴力，在75年來影響了巴勒斯坦人生存的各個層面，「種族隔離政權是唯一的罪魁禍首。」

「今天，巴勒斯坦的苦難進入了未知的領域。接下來我們必須堅決反對殖民者的報復。我們呼籲哈佛社區採取行動，制止對巴勒斯坦人的持續屠殺。」

這份聲明仍在號召支持者加入連署，截至9日下午為止，已有35個社團連署該份聲明，包括非裔美國人抵抗組織、國際特赦組織、哈佛伊斯蘭協會、哈佛猶太人解放運動、哈佛南亞法學學生協會、哈佛南亞進步倡導及研究組織等。

這份聲明激起了部分人士的反對，包括哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)在內，他在社群媒體上說：「我從來像今天這樣，感到如此幻滅與疏離。」

桑默斯說，「這些學生團體把所有的暴力都歸咎到以色列頭上，這是道德上的無知無感。我感到惡心。我無法估量官方未能與學校畫清界限並譴責這一聲明的後果。」

哈佛校友、紐約州聯邦眾議員伊莉絲‧斯特凡尼克(Elise Stefanik)在社群媒體上說，「這些哈佛學生團體令人髮指，他們將哈瑪斯的野蠻恐怖攻擊歸咎於以色列，這些攻擊造成700多名以色列人死亡。」

她說：「任何為屠殺無辜婦女和兒童辯解的行為，都是選擇和邪惡及恐怖主義站在同一邊。」

以色列 巴勒斯坦 社群媒體

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