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佛州通過SAT替代方案CLT 華郵：專家對於效力仍存疑

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍佛州州長德桑提斯。(Getty Images)
共和黨籍佛州州長德桑提斯。(Getty Images)

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)猛攻「覺醒文化」(woke)之下，佛州首度核准佛羅里達大學(University of Florida)等州內公立大學招生時，得以經典學習考試(Classic Learning Test，CLT)成績替代學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)或美國大學入學考試(American College Test，ACT)分數。華盛頓郵報分析，推出迄今僅8年的CLT考試，到目前為止缺乏與SAT、ACT分數對照的明確機制，專家對於成績效力存有疑慮。

CLT考試是位於馬里蘭州安納波里斯(Annapolis)的經典學習考試倡議公司(Classic Learning Initiatives)於2015年推出。如今成為德桑提斯陣營用來挑戰美國大學理事會(College Board)舉辦的SAT考試的利器，主管佛州州立大學的董事會今年9月8日投票一致通過採納CLT分數。高中進階先修課程(Advanced Placement，AP)也是由美國大學理事會監督，德桑提斯領導的佛州州政府已禁止教導非洲裔美國人研究的AP課程。

報導指出，研究大學入學測驗的專家對於CLT考試能否取代歷史悠久的標準化考試SAT、ACT存疑，因為考試效力仍有待進一步確認，CLT分數也闕乏與SAT、ACT分數對照的明確機制。

美國教育測驗協會(National Council on Measurement in Education，NCME)副會長、哈佛大學(Harvard University)教育研究所教授何有誠(Andrew Ho)指出，大學招生程序決策關係重大，但CLT考試目前卻沒有充分證據足以佐證。他說，CLT考試主辦單位仍要進行大量研究，並且公開透明地公布研究結果。

經典學習考試倡議公司表示，全美有200多家大學及學院接受CLT成績，其中包括全美四年制大學的十分之一學校。華盛頓郵報報導，接受CLT成績的多位小型基督教學校，兩家公立大學則為新墨西哥大學(University of New Mexico)、維吉尼亞州克里斯多福新港大學(Christopher Newport University)。

報導指出，CLT分數面對的最大質疑在於學生、家長及大學招生官是否瞭解分數反映的學生程度為何。根據CLT官網，滿分120分的CLT分數若考100分，等同在滿分1600分的SAT拿1390分，或在滿分36分的ACT獲得31分。

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