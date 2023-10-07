參院多數黨領袖舒默訪中 控中企助長美國芬太尼危機

聯邦參議院多數黨領袖舒默與上海市委書記陳吉寧會面時。（美聯社）

聯邦參議院 多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率團訪問中國，今天在抵達首站上海會見中國官員時，指控中國企業助長美國芬太尼藥物濫用危機。

法新社根據隨行採訪供稿報導，舒默與上海市委書記陳吉寧會面時，提到中國企業在美國芬太尼（fentanyl）藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。

舒默強調：「不是（中國）政府的問題，是中國公司。他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈。」

華府本周制裁一個位在中國的網絡，這個網絡生產和販賣製造毒品 所需的化學品，包括助長美國致命芬太尼危機的化學品。

北京 已表示反對相關制裁，並堅稱美國的芬太尼危機「根源在於」美國本身，責任不在中國。

舒默今天還對陳吉寧強調，美國「並不想要我們彼此的經濟脫鉤」。但他表示，此行訪中期間，他將尋求提出有關北京據稱不公平貿易行為的議題。

舒默說 ：「許多我們的選民感覺到，中國有時候並未公平對待美國公司。當我們與美國公司洽談時，他們提出這項議題，包括在場許多公司。」

「我們相信我們需要對等性，讓美國公司在中國的自由競爭程度，能和中國企業在這裡的程度一樣。」