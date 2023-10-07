我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院多數黨領袖舒默訪中 控中企助長美國芬太尼危機

哈瑪斯攻擊以色列增至40死 以軍空襲加薩釀161死

參院多數黨領袖舒默訪中 控中企助長美國芬太尼危機

中央社上海7日綜合外電報導
聯邦參議院多數黨領袖舒默與上海市委書記陳吉寧會面時。（美聯社）
聯邦參議院多數黨領袖舒默與上海市委書記陳吉寧會面時。（美聯社）

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率團訪問中國，今天在抵達首站上海會見中國官員時，指控中國企業助長美國芬太尼藥物濫用危機。

法新社根據隨行採訪供稿報導，舒默與上海市委書記陳吉寧會面時，提到中國企業在美國芬太尼（fentanyl）藥物上癮危機中扮演的角色相關議題。

舒默強調：「不是（中國）政府的問題，是中國公司。他們造成現正在美國各地毒害社區的芬太尼危機愈演愈烈。」

華府本周制裁一個位在中國的網絡，這個網絡生產和販賣製造毒品所需的化學品，包括助長美國致命芬太尼危機的化學品。

北京已表示反對相關制裁，並堅稱美國的芬太尼危機「根源在於」美國本身，責任不在中國。

舒默今天還對陳吉寧強調，美國「並不想要我們彼此的經濟脫鉤」。但他表示，此行訪中期間，他將尋求提出有關北京據稱不公平貿易行為的議題。

舒默說 ：「許多我們的選民感覺到，中國有時候並未公平對待美國公司。當我們與美國公司洽談時，他們提出這項議題，包括在場許多公司。」

「我們相信我們需要對等性，讓美國公司在中國的自由競爭程度，能和中國企業在這裡的程度一樣。」

北京 毒品 參議院

上一則

阿肯色出現首例本土瘧疾 全美4州至少10例確診

延伸閱讀

舒默率代表團抵上海 若成功會晤習近平 將為「拜習會」鋪路

舒默率代表團抵上海 若成功會晤習近平 將為「拜習會」鋪路
參院多數黨領袖舒默 率跨黨派代表團抵達上海

參院多數黨領袖舒默 率跨黨派代表團抵達上海
眾院混亂加劇政府關門危機 舒默警告：國家將陷「危險」境地

眾院混亂加劇政府關門危機 舒默警告：國家將陷「危險」境地
眾院沒議長 加劇政府關門危機 舒默：國家將陷危險境地

眾院沒議長 加劇政府關門危機 舒默：國家將陷危險境地

熱門新聞

美國前總統川普29日在2023年加州共和黨2023年秋季大會發表演講時表示，將立刻停止所有的搶劫與小偷，「非常簡單，如果你搶了一家店，完全可以預料自己在離開那家店時被人開槍！」。（截取自X影片）

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

2023-09-30 13:16
美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

2023-10-06 12:59
黃金獵犬「艾美」(左)與「瑪迪」。(擷自FOX 9 Minneapolis-St. Paul)

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

2023-09-28 16:19
北達科他州州參議員拉森（左一）、其妻艾美（右）及兩子在飛機事故中喪生。（取自臉書@URL Radio）

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

2023-10-02 15:38
美國華盛頓特區一間藥妝店，遭45名未成年小偷行搶，店內幾乎被洗劫一空。（翻攝自X @martytaka777）

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

2023-10-06 19:09
。(Getty Images)

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

2023-10-04 12:09

超人氣

更多 >
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」
45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠