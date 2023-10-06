退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

司法部表示，一名前美國陸軍中士因試圖向中國提供機密情資，6日在舊金山被捕。（美聯社）

前美國陸軍士官史密特(Joseph Daniel Schmidt)涉嫌提供軍事機密給中國，6日自香港 返抵美國時，在舊金山機場被逮捕，聯邦司法部 以非法擁有機密與試圖將機密交給中國情報人員兩項罪名起訴他；若定罪，最高可判處20年監禁。

現年29歲的史密特於2015年1月到2020年1月間在華盛頓州 路易斯-麥喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役，隸屬陸軍第109軍事情報營。退役兩個月後，先後和中國駐土耳其領事館和中國情治單位聯絡，主動向中國提供美國的軍事機密。

司法部說，2020年3月他到香港後，持續把機密情報交給中方，還一度把能夠破解美軍電腦系統的「裝置」交給中國官員，幫他們透過網路獲取美軍情報。他一直住在中國，本周才決定返國。

他被起訴的兩項罪名，各可判處最高10年徒刑，另加25萬元罰款。

他會先在加州北區聯邦地區法院過堂，然後押解到華盛頓州西區法院，靜候審判進展。

負責國家安全的司法部副部長歐爾森(Matthew G. Olsen)說，被賦予國防資訊的人離開公職後仍有責任繼續保護機密，無論在國內外，「三軍將士都曾宣誓保衛國家與憲法，該員不僅試圖提供國防資訊給外國政府，還提供該國足以破解國防部加密電腦網路的資訊，這種行為令人髮指」。

司法部說，史密特服役時的職權，讓他可以取得普通機密和極機密資訊。2020年3月，他到香港「繼續把服役期間取得的機密交給中國情報人員，」也將破解電腦系統的裝置交給中方，並幫中國破解。但是否破解成功，司法部未明言。

本案由聯邦調查局負責偵查，陸軍反情報指揮部提供協助；華盛頓州西區助理聯邦檢察官葛林柏格(Todd Greenberg)和國安局反情報與出口管制組副組長麥肯錫(Matthew J. McKenzie)負責司法起訴。