撞死人反獲贈豪車… 梅南德茲妻子遭爆車禍收賄

雙雙遭聯邦大陪審團以貪污收賄罪名起訴的新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)及妻子娜汀(Nadine Arslanian Menendez)。(路透)

新澤西州民主黨 籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)及妻子娜汀(Nadine Arslanian Menendez)雙雙遭聯邦大陪審團以貪污收賄罪名起訴之後，媒體進一步挖掘追查，揭出娜汀在2018年涉及一起致命車禍竟也扯上貪污。

娜汀在柏根郡(Bergen County)一個小鎮撞死一名行人，但事後被認為沒有過失，因此並未被控罪，當時這起事件也沒有引起關注。

根據法庭記錄，2018年12月12日在波哥大鎮(Bogota)發生一起車禍。警方當晚7時35分左右獲報，當地居民，49歲男子庫普(Richard Koop)在自家門口被汽車撞倒，躺在馬路上，臉上和頭部都是血，後來因傷勢過重死亡。肇事駕駛娜汀·雅斯蘭妮安(Nadine Arslanian)向警方表示，這名男子突然穿越馬路，跳上她的黑色轎車車頭。

根據現場警方錄影內容，警察確定她在這起事故中沒有過錯，警方報告也指庫普任意穿越馬路，沒有行走十字路口或有標記的人行道。紐約時報引述一名目擊者說，警察似乎認識肇事駕駛，並對她表現出「驚人的禮遇」。

當時娜汀正與梅南德茲交往，車禍發生時，她就是要趕赴與梅南德茲的約會。兩人在2020年結婚。

而聯邦檢察官的起訴書指出，事故發生後數星期，梅南德茲夫婦的兩個朋友及商業夥伴，就買了一輛全新的賓士(Mercedes Benz)C300送給他們。這項餽贈疑似涉及賄賂。

檢察官增添新的受賄細節，指娜汀在事故後表示說需要一輛新車代步。

新澤西州一名曾因保險 欺詐遭刑事起訴的保險及貨運商人烏里比(Jose Uribe)，後來因為梅南德茲的關切而脫罪；他在2019年2月買了一輛價值超過6萬元的全新賓士C300敞篷車送給娜汀。

當時娜汀還發簡訊給梅南德茲表示，「一切都很棒！」 「我很高興下周就能領到車。」

遭貪污起訴後，梅南德茲面對民主黨黨內壓力，但仍拒絕辭職。