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女子對德國遊客喊「滾出我們國家」… 公司把她開除

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女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

編譯周辰陽／即時報導
美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit
美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到30歲女子皮尼克斯對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，皮尼克斯已經遭到任職德Capital Rx公司開除。照片翻攝：Reddit

美國網路論壇近日瘋傳一支影片，可見到有名女子對著一群德國遊客咆哮「他X的滾出我們國家」。NBC新聞報導，該名女子已經遭到任職的公司開除。

根據新聞，Reddit網路論壇的一位用戶3日上傳了這支影片，標題更打上了「精神錯亂的白人大媽（Unhinged Karen）」。根據該用戶說明，這起事件發生在1日，地點則是開往紐約市的新澤西州運輸局（NJ Transit）列車上。

影片來源：youtube/MIRROR NOW

報導指出，當事人經媒體指認是30歲的皮尼克斯（Brianna Pinnix），她的發飆對象則是四名男子的其中一人，可以聽見他在講德語。皮尼克斯似乎是被男子講話給惹惱了，不停追問對方在說些什麼，但該男子一直平靜地坐著，直到皮尼克斯幾乎接近到對著他的臉在咆哮時，才從座位上站起身來。

不過，這一位德國男子講了幾句話之後，又重新回到座位上。皮尼克斯的男伴則試圖讓她坐下，同時再三解釋對方並不是在跟她講話，但皮尼克斯還是不依不饒，隨後更喊出了「他X的移民」。皮尼克斯的男伴則立刻警告她不可以這樣講，並提醒「我是移民，妳知道我也是移民，妳知道的，對吧？這樣不對」。

就在皮尼克斯與男伴在交談時，其他乘客也試圖幫忙讓她冷靜下來，但皮尼克斯接著又想朝那群德國遊客走過去，她的男伴則出手阻擋，接著就可聽見她高喊「你們他X的滾出我們國家怎麼樣？」

發布影片的Reddit用戶表示，遭皮尼克斯當成目標的德國人在錄影停止後不久轉往其他車廂。皮尼克斯的LinkedIn頁面現已刪除，但NBC新聞在此之前已看到她自稱是紐約市Capital Rx製藥公司的高級人才招募專家。

Capital Rx公司5日表示，該公司在看到影片後，已經將皮尼克斯解雇。聲明指出，「我們公司對引起偏見或歧視性行為採取零容忍政策，對情況進行審查後，我們立即採取行動，解雇了涉案的員工」，並指已成前員工的皮尼克斯行為跟言論都不太代表Capital Rx，並向受到傷害的人表達最誠摯的歉意。

德國 移民 紐約市

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